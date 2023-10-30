Τρόμος στην Αυστραλία έπειτα από τη δολοφονία προπονήτριας σε επίλεκτο σχολείο

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία στην Αυστραλία μετά την αποκάλυψη της δολοφονίας της προπονήτριας υδατοσφαίρισης, Λίλι Τζέιμς, το πτώμα της οποίας βρέθηκε μέσα στο μπάνιο ενός επίλεκτου ιδιωτικού σχολείου στο Σίδνεϊ.

Η αστυνομία μετέβη στο σχολείο του καθεδρικού ναού του Αγίου Ανδρέα λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μετά από κλήση έκτακτης ανάγκης.

Εκεί ανακάλυψαν την 21χρονη προπονήτρια υδατοσφαίρισης Λίλι Τζέιμς, νεκρή, με εκτεταμένα τραύματα στο κεφάλι.

Οι ντετέκτιβ πιστεύουν ότι δολοφονήθηκε με σφυρί ώρες νωρίτερα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης φέρεται να απαθανάτισε τον συνάδελφό της, τον 24χρονο προπονητή χόκεϋ Paul Thijssen, να μπαίνει στο μπάνιο μετά από αυτήν. Ο Thijssen, ο οποίος ήταν εκείνος που έκανε την κλήση στις αρχές, εμφανίστηκε να βγαίνει αργότερα μόνος.

Αν και η αστυνομία δεν έχει κάνει δημόσιες ανακοινώσεις σχετικά με το πιθανό κίνητρο, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Τζέιμς είχε πρόσφατα τερματίσει τη σχέση της με τον Thijssen, η οποία διήρκησε μόνο πέντε εβδομάδες.

Ο Thijssen είχε εξαφανιστεί και η αστυνομία έχει εξαπολύσει μεγάλο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Στον σημείο που βρέθηκε νεκρή η Τζέιμς ανευρέθηκαν επίσης αντικείμενα «που σχετίζονται με την ανθρωποκτονία», όπως ένα αντικείμενο που φέρεται ότι είναι το φονικό όπλο σε έναν κάδο.

Η υπόθεση έχει ανοίξει και πάλι τη συζήτηση σχετικά με τα περιστατικά οικογενειακής βίας, τα οποία οι αρχές πλέον αντιμετωπίζουν ως επιδημία.

Σύμφωνα με οργανώσεις, ο θάνατος της Τζέιμς χαρακτηρίζεται ως περιστατικό έμφυλης βίας.



