Μια τρομακτική εμπειρία είχε μία νεαρή κοπέλα η οποία εργάζεται σε ενυδρείο στην Κίνα ως γοργόνα.

Σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει την 22χρονη Ρωσίδα ερμηνεύτρια Masha να κολυμπάει αμέριμνη στο ενυδρείο που βρίσκεται στο Xishuangbanna Primitive Forest Park, στην Κίνα και να χαιρετά τις οικογένειες που την παρακολουθούν καθώς ψάρια κολυμπούν δίπλα της. Ξαφνικά ένα μεγάλο ψάρι την πλησιάζει και της επιτίθεται. Όπως φαίνεται και στο βίντεο το ψάρι δαγκώνει την κοπέλα στο κεφάλι ενώ εκείνη πανικόβλητη προσπαθεί να του ξεφύγει. Η σκηνή προκάλεσε πανικό στο κοινό που είχε επισκεφθεί το ενυδρείο. Η κοπέλα κατάφερε να απελευθερωθεί μέσα σε δευτερόλεπτα και γρήγορα ανέβηκε στην επιφάνεια.

Το γιγάντιο ψάρι έφαγε τα γυαλιά και τα κλιπ μύτης της Μάσα και την τραυμάτισε την ίδια στο κεφάλι, τον λαιμό και το μάτι, σύμφωνα με αναφορές.

Το ενυδρείο γλυκού νερού φιλοξενεί αυτόχθονα είδη από τους ποταμούς Μεκόνγκ και Γιανγκτσέ, καθώς και άλλα σπάνια αμφίβια ωστόσο δεν έγινε γνωστό τι είδους ψάρι ήταν αυτό που επιτέθηκε στην κοπέλα.

Μάλιστα, δημοσιεύματα στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η γυναίκα αναγκάστηκε να επιστρέψει στο ενυδρείο παρά το γεγονός ότι πονούσε από ένα τραύμα στον αυχένα με την επιχείρηση να της προφέρει περίπου 93 ευρώ ως «ηθική βλάβη» μετά την επίθεση, αλλά της απαγορεύτηκε να μιλήσει γι' αυτή.

Η στιγμή της επίθεσης

Πηγή: skai.gr

