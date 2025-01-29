Υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι έφθασαν χθες, Τρίτη, στη Δαμασκό για συναντήσεις με αξιωματούχους της νέας κυβέρνησης της χώρας, για πρώτη φορά μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, καθώς η Μόσχα επιθυμεί να διατηρήσει τις δύο στρατιωτικές της βάσεις στη Συρία - τη ναυτική βάση της Ταρτούς και το στρατιωτικό αεροδρομίο στο Χμέιμιμ.

Όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαΐλ Μπογκντάνοφ δήλωσε ότι συναντήθηκε επί τρεις ώρες μαζί με την αντιπροσωπεία του με τον νέο Σύρο ηγέτη Άχμαντ αλ Σάρα και τον Σύρο υπουργό Εξωτερικών Άσαντ αλ Σιμπάνι.

«Η συνάντηση ήταν στο σύνολό της καλή», δήλωσε ο Μπογκντάνοφ τον οποίο συνόδευε, σύμφωνα με ρωσικά μέσα, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τη Συρία, ο Αλεξάντρ Λαβρεντίεφ.

Η Ρωσία είναι «έτοιμη να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης», πρόσθεσε ο Μπογκντάνοφ.

Οι συζητήσεις «επικεντρώθηκαν σε σημαντικά ζητήματα, κυρίως στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας», σχολίασαν από την πλευρά τους οι νέες συριακές αρχές σε ανακοίνωσή τους.

«Η Ρωσία εξέφρασε τη στήριξή της στις θετικές αλλαγές που γίνονται στη Συρία», πρόσθετε η ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ζητήθηκε επίσης η δημιουργία «μηχανισμών δικαστικής μεταρρύθμισης» ώστε να αποδοθεί «δικαιοσύνη στα θύματα του βάναυσου πολέμου που διεξήγαγε το καθεστώς Άσαντ».

«Η αποκατάσταση των σχέσεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα λάθη του παρελθόντος, να σέβεται τη βούληση του συριακού λαού και να υπηρετεί τα συμφέροντά του», υπογράμμισαν οι νέες συριακές αρχές.

«Να μην πληγούν τα ρωσικά συμφέροντα»

Έπειτα από μια αιφνιδιαστική επιχείρηση, ένας συνασπισμός Σύρων ανταρτών με αιχμή του δόρατος την ακραία ισλαμιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), υπό τον Άχμαντ αλ Σάρα, ανέτρεψε στις 8 Δεκεμβρίου τον Άσαντ, ο οποίος κατέφυγε μαζί με την οικογένειά του στη Ρωσία.

Η ανατροπή του αποτέλεσε πλήγμα για τη Μόσχα, η οποία μαζί με το Ιράν ήταν η βασική υποστηρίκτρια του Σύρου προέδρου και επενέβαινε στρατιωτικά στη Συρία από το 2015.

Έκτοτε η τύχη των δύο ρωσικών βάσεων – υποδομές κρίσιμης σημασίας για τη Μόσχα προκειμένου να διατηρήσει την επιρροή της στη Μέση Ανατολή, στη Μεσόγειο έως και την Αφρική- παραμένει ανοικτό ζήτημα.

Ο Μπογκντάνοφ δήλωσε ότι ελπίζει «να μην πληγούν τα ρωσικά συμφέροντα» και εξήγησε ότι το καθεστώς των ρωσικών βάσεων “δεν αλλάζει”. “Θα χρειαστούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το θέμα”, τόνισε.

Σύμφωνα με παρατηρητές, η Μόσχα ενδέχεται να αναγκαστεί να αναδιοργανώσει την παρουσία της στην περιοχή και να στραφεί σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Λιβύη, όπου Ρώσοι μισθοφόροι στηρίζουν τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ.

Ωστόσο στα τέλη Δεκεμβρίου ο αλ Σάρα υιοθέτησε έναν πιο ήπιο τόνο.

«Υπάρχουν βαθιά στρατηγικά συμφέροντα μεταξύ της Ρωσίας και της Συρίας», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο al Arabiya, διευκρινίζοντας ότι «όλος ο συριακός στρατιωτικός εξοπλισμός προέρχεται από τη Ρωσία και ότι Ρώσοι ειδικοί διαχειρίζονται πολλά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

«Δεν επιθυμούμε η Ρωσία να εγκαταλείψει τη Συρία, όπως θα το ήθελαν κάποιοι», είχε προσθέσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.