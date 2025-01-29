Τραγωδία στην Ινδία: Φόβοι για δεκάδες νεκρούς από το ποδοπάτημα στο ινδουιστικό προσκύνημα Κουμπ Μελά

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το γιγαντιαίο ινδουιστικό προσκύνημα Κουμπ Μελά, στη βόρεια Ινδία όταν αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ποδοπάτημα κατά την διάρκεια της νύχτας στην πόλη Πρεγιαγκράζ.

Αυτόπτες μάρτυρες και νοσοκομειακές πηγές ανέφεραν στο BBC ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για τον ακριβή αριθμό όσων τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν.

❗️UPDATE: Heart-Breaking Stampede At Hindu Festival Of Maha Kumbh Kills At Least 15, Dozens Injured - AFP, citing sources



The world's largest religious gathering had expected up to 100mn to take part in the bathing day, according to officials.



The six-week-long Kumbh Mela is… https://t.co/Gy4rTFMK61 pic.twitter.com/pUtJXwVLJP — RT_India (@RT_India_news) January 29, 2025

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά λυπηρό» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του χωρίς να διευκρινίσει πόσοι έχασαν τη ζωή τους. «Τα θερμά μου συλλυπητήρια στους θιασώτες που έχασαν τους αγαπημένους τους. Μαζί με αυτό, εύχομαι ταχεία ανάρρωση όλων των τραυματιών», είπε ο Μόντι σε ανάρτησή του στην κοινωνική πλατφόρμα X.

Αρκετοί προσκυνητές τραυματίστηκαν, κάποιοι σοβαρά, καθώς προσπάθησαν να πηδήξουν τα οδοφράγματα που είχαν στηθεί, δήλωσε ο κορυφαίος εκλεγμένος αξιωματούχος της πολιτείας Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, σε τηλεοπτική δήλωση.

Οι οικογένειες των τραυματισμένων και των θυμάτων περιμένουν έξω από ένα αυτοσχέδιο νοσοκομείο που στήθηκε και ρωτούν για τους αγνοούμενους συγγενείς τους. Πολλά από τα υπάρχοντα των προσκυνητών, όπως ρούχα, κουβέρτες και σακίδια πλάτης ήταν διασκορπισμένα στο έδαφος.

URGENTE: Momento en que se inicia la estampida en el festival Maha Kumbh en Prayagraj, en Uttar Pradesh, India.



Mauni Amavasya es una de las fechas clave de la mayor concentración de peregrinos del mundo y siempre está especialmente concurrida.pic.twitter.com/C0O1qH4hXW — Rosendo Chavarría (@RosendoChV) January 29, 2025

«Η κατάσταση είναι τώρα υπό έλεγχο, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος προσκυνητών», είπε ο Adityanath, προσθέτοντας ότι 90 με 100 εκατομμύρια προσκυνητές είχαν συγκεντρωθεί εκεί.

Η Τετάρτη θεωρείται ιερή μέρα κατά τη διάρκεια του 6ημερου φεστιβάλ και οι αρχές αναμένουν ρεκόρ ένα ρεκόρ πιστών να συμμετάσχουν σε ένα τελετουργικό που περιλαμβάνει μπάνιο στη συμβολή του Γάγγη, του Γιαμούνα και των μυθικών ποταμών Σαρασουάτι. Οι Ινδουιστές πιστεύουν ότι μια βουτιά εκεί θα τους καθαρίσει από τις προηγούμενες αμαρτίες τους και θα τερματίσει τη διαδικασία μετενσάρκωσής τους.

Το φεστιβάλ Maha Kumbh, που πραγματοποιείται κάθε 12 χρόνια, ξεκίνησε στις 13 Ιανουαρίου και είναι η μεγαλύτερη θρησκευτική συγκέντρωση στον κόσμο. Οι αρχές αναμένουν ότι περισσότεροι από 400 εκατομμύρια άνθρωποι θα συγκεντρωθούν συνολικά στον τόπο προσκυνήματος. Σχεδόν 150 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη παρευρεθεί, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Άμυνας Rajnath Singh και του υπουργού Εσωτερικών Amit Shah και διασημοτήτων όπως ο Chris Martin των Coldplay.

Τα ποδοπατήματα είναι ένα συχνό φαινόμενο στην Ινδία και οδηγούν συχνά σε απώλειες ζωών.

A stampede-like incident at the Maha Kumbh Mela in #Prayagraj, #UttarPradesh, on Wednesday resulted in at least 15 deaths and numerous injuries. The tragedy occurred near the packed Sangam during the Mauni Amavasya holy dip when a barrier collapsed.



Prime Minister Narendra Modi… pic.twitter.com/g2O9gxkNP1 — Mid Day (@mid_day) January 29, 2025

Μόλις αυτόν τον μήνα, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε έναν από τους πλουσιότερους ναούς της Ινδίας στην πόλη Τιρουπάτι στη νότια πολιτεία Άντρα Πραντές. Πέρυσι, περισσότεροι από 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Χάτρας του Ούταρ Πραντές κατά τη διάρκεια μιας θρησκευτικής συγκέντρωσης, υπογραμμίζοντας τα επαναλαμβανόμενα κενά ασφαλείας.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, 47 ποδοπατήματα συνέβησαν στην Ινδία το 2021 και το 2022, αν και δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι πέθαναν σε αυτά.

Η κύρια αιτία είναι ο τεράστιος συνωστισμός σε θρησκευτικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και δημόσιους χώρους.

