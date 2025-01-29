Καντίροφ: Οι μυστηριώδεις απουσίες που πυροδοτούν εικασίες για την υγεία του

Η τελευταία επίσημη φωτογραφία του Τσετσένου ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ που κυκλοφόρησε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ήταν από την συνάντηση που είχε στη Μόσχα στις 21 Οκτωβρίου 2024 με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Προέδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν (κεντρική φωτογραφία από το ΑΡ).

Στο εσωτερικό της Τσετσενίας, ο 48χρονος Καντίροφ έχει περιορίσει τις εμφανίσεις του. Αυτό τον μήνα (Ιανουάριο 2025) ο ηγέτης της χώρας εξαφανίστηκε από τη δημόσια ζωή και την κοινή θέα για 18 ημέρες, από τις 8 έως και πριν λίγες ημέρες, τις 26 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το ΝΕΧΤΑ, τελευταία φορά εθεάθη σε εκδήλωση μνήμης για τον πατέρα του και όταν επανεμφανίστηκε στην τηλεόραση στις 26 Ιανουαρίου, τα ρούχα του δεν ταίριαζαν με τον καιρό, προκαλώντας υποψίες ότι το βίντεο μπορεί να ήταν μαγνητοσκοπημένο.

Παρόμοιες, πολυήμερες «εξαφανίσεις» του Καντίροφ έχουν συμβεί και στο παρελθόν, όπως του Ιανουαρίου 2024, όταν απουσίαζε επίσης για 18 ημέρες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το 2019 ο ισχυρός Τσετσένος ηγέτης διαγνώστηκε με νέκρωση του παγκρέατος, εξηγώντας πιθανώς τις περιοδικές του αποσύρσεις από τη δημόσια θέα. Παράλληλα, κάθε φορά που εμφανίζεται δείχνει όλο και πιο αδύνατος.

Ο ίδιος ο Καντίροφ αρνείται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και αποδίδει τις εικασίες στις αλλαγές στο βάρος του.

Ωστόσο, παρά τις επίσημες δηλώσεις του, οι μυστηριώδεις απουσίες του συνεχίζουν να τροφοδοτούν τις φήμες για την υγεία του.

