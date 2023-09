Τρομακτικά βίντεο από την πυρκαγιά σε δεξίωση γάμου στο Ιράκ - Περισσότεροι από 100 νεκροί και 150 τραυματίες

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 150 άλλοι τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε αίθουσα όπου πραγματοποιούνταν γαμήλια δεξίωση στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με «προσωρινό απολογισμό» που ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Οι φλόγες κατέστρεψαν την αίθουσα δεξιώσεων όπου χθες Τρίτη το βράδυ ήταν γεμάτη από καλεσμένους σε γάμο στη χριστιανική κωμόπολη Καρακός, γνωστή και με το όνομα Χαμντανίγια.

New video shows moment fire breaks out at wedding in Iraq, killing at least 114 people. Death toll expected to rise pic.twitter.com/IK0yEZDkEO