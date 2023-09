Η Γερμανία έθεσε εκτός νόμου την «ρατσιστική-εθνικιστική» οργάνωση «Artgmeinschaft» Κόσμος 12:37, 27.09.2023 linkedin

Η οργάνωση υπάρχει από το 1951, όταν την ίδρυσε ο ναζιστής Βίλχελμ Κούσεροφ και οι αρχές εκτιμούν ότι έχει 150 μέλη, μεταξύ των οποίων πολλοί νέοι, αλλά και παιδιά, καθώς στόχος ήταν η προσέλκυση οικογενειών