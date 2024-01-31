Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να ετοιμάζεται να αντικαταστήσει τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου Βαλέρι Ζαλούζνι, προχωρώντας πιθανόν στη σημαντικότερη αλλαγή της στρατιωτικής διοίκησης σχεδόν δυο χρόνια μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Financial Times.

Ο κ. Ζελένσκι πρότεινε στον κ. Ζαλούζνι νέο ρόλο, όμως ο στρατηγός αρνήθηκε, ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη τέσσερις πηγές της ενήμερες σχετικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.