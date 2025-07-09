Ξαφνικές πλημμύρες προκάλεσαν στο Νέο Μεξικό οι καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους την Τρίτη, συμπεριλαμβανομένων δύο μικρών παιδιών ενώ δεκάδες ακόμη παγιδεύτηκαν στα σπίτια τους και τα οχήματά τους στο θέρετρο Ρουιντόσο, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της πολιτείας.

Τα παιδιά, ηλικίας τεσσάρων και επτά ετών, και ένας άνδρας παρασύρθηκαν από τα νερά του ποταμού και αργότερα βρέθηκαν νεκροί, ανέφερε αργά την Τρίτη στην ιστοσελίδα του το ορεινό θέρετρο, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δραματικά βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε διάφορα ειδησεογραφικά πρακτορεία δείχνουν ένα ολόκληρο σπίτι, γκρεμισμένο από τα θεμέλιά του, να έχει παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά του πλημμυρισμένου Ρίο Ρουιντόσο, παρασύροντας δέντρα στο πέρασμά του.

«Έχω δει το βίντεο. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν κάποιος μέσα στο σπίτι», δήλωσε ο Ντανιέλ Σίλβα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Νέου Μεξικού.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης που οργανώθηκαν από τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου και την Εθνοφρουρά πραγματοποίησαν τουλάχιστον 85 επιχειρήσεις διάσωσης σε ορμητικά νερά μέσα και γύρω από το Ρουιντόσο, πολλοί από τους οποίους ήταν άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί σε αυτοκίνητα και σπίτια λόγω των υψηλών υδάτων, δήλωσε ο Σίλβα.

Ο Σίλβα είπε ότι η στάθμη του ποταμού άρχισε να ανεβαίνει απότομα. Το βράδυ τα νερά άρχισαν να υποχωρούν και ο αρχές ξεκίνησαν να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια.

Οι τελευταίες πλημμύρες στο Νέο Μεξικό έρχονται μόλις λίγες ημέρες μετά τις θανατηφόρες πλημμύρες στο Τέξας όπου τουλάχιστον 109 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 161 αγνοούνται.

