Για τρίτη μέρα, οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα κοντά στην Ταραγόνα, στη βορειοανατολική Ισπανία και έχει κάψει πάνω από 32.000 στρέμματα δασικής έκτασης

Λόγω της κατάτασης, οι αρχέςαποφάσισαν να διατηρήσουν την εντολή τους προς 18.000 κατοίκους της περιοχής, να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Αυτή τη νύχτα, εργαστήκαμε εντατικά για να θέσουμε υπό έλεγχο την πυρκαγιά, αλλά προς το παρόν, παραμένει ενεργή", σημείωσε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανάρτησή της στο X.

Στο μεταξύ «διατηρείται ο περιορισμός στα σπίτια», πρόσθεσε.

Λόγω της τεράστιας δασική πυρκαγιάς τέσσερις οδικές αρτηρίες της περιοχής παραμένουν εντελώς κλειστές.

Σύμφωνα με τους δασικούς φορείς της Καταλονίας, η έκταση που κάηκε λόγω της πυρκαγιάς αυτής φτάνει πλέον τα 32.000 στρέμματα, τα 11.250 από τα οποία στο φυσικό πάρκο Ελς Πορτς στο Παούλς.

Wildfires are engulfing parts of Spain (and France) right now. My friends in Tarragona (Catalonia) has been told to seek refuge as local authorities expect to lose up to 20,000 hectares of forest 😢@volcaholic1 @MrMatthewTodd

(Credit @elpais_espana) pic.twitter.com/58cvLv5cMo — Some Guy (@in_bloke) July 8, 2025

Εδώ και μέρες η Ισπανία αντιμετωπίζει θερμοκρασίες καύσωνα, που έχουν ξεράνει τη βλάστηση και αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet), η Ισπανία έζησε τον πιο ζεστό Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με μέση θερμοκρασία 23,6° Κελσίου.

Η μετεωρολογική υπηρεσία υπογράμμισε ότι η συχνότητα των επεισοδίων καύσωνα έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ισπανία.

Το 2022, 3 εκατομμύρια στρέμματα καταστράφηκαν από πάνω από 500 πυρκαγιές στη χώρα, αριθμός ρεκόρ στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (Effis). Το 2024, ο αριθμός αυτός μειώθηκε σαφώς στα περίπου 420.000 στρέμματα.

Πηγή: skai.gr

