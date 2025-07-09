Στη Βόρεια Κορέα μεταβαίνει την Παρασκευή ο Σεργκέι Λαβρόφ 

Την πρόθεση της Μόσχας να εμβαθύνει περαιτέρω τους δεσμούς της με τη Βόρεια Κορέα σηματοδοτεί η επίσκεψη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ στην Πιονγιάνγκ το Σαββατοκύριακο.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σόιγκου, έχει επισκεφθεί την Πιονγιάνγκ αρκετές φορές φέτος, με τελευταία φορά τον προηγούμενο μήνα, όταν οι δύο χώρες τίμησαν την πρώτη επέτειο από την υπογραφή της μεταξύ τους ευρείας στρατιωτικής συμφωνίας.

Όπως σημειώνει το AFP, μάλιστα, η Πιονγιάνγκ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κύριους συμμάχους της Μόσχας κατά τη διάρκεια του τριετούς και πλέον πολέμου της στην Ουκρανία, στέλνοντας χιλιάδες στρατιώτες και όπλα για να βοηθήσει το Κρεμλίνο να εκδιώξει τις ουκρανικές δυνάμεις από την περιοχή Κουρσκ.



