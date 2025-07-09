Σοβαρά προβλήματα με την δικαιοσύνη της Αιγύπτου αντιμετωπίζει η Ιταλίδα belly dancer Λίντα Μαρτίνο, η οποία συνελήφθη από τις αρχές για «ανήθικες» πρακτικές στον χορό της.

Η 32χρονη συνελήφθη στο Κάιρο, όπου ζει και εργάζεται, με την κατηγορία της προσβολής της δημόσιας ηθικής, όταν αξιωματούχοι είδαν βίντεο με την ίδια να χορεύει τον χορό της κοιλιάς.

Η Μαρτίνο «εμφανίστηκε με άσεμνα ρούχα, εκθέτοντας σκόπιμα ευαίσθητες περιοχές του σώματός της, κατά σαφή παραβίαση της δημόσιας ηθικής και των κοινωνικών αξιών», έγραψαν οι αιγυπτιακές αρχές σε μία από τις εκθέσεις τους.

Μάλιστα πρόσθεσαν ότι «η Μαρτίνο χρησιμοποίησε τεχνικές αποπλάνησης και προκλητικούς χορούς για να υποκινήσει την ακολασία».

Η 32χρονη συνελήφθη στις 22 Ιουνίου καθώς προσπαθούσε να φύγει από το αεροδρόμιο του Καΐρου για μια περιοδεία στο Ντουμπάι και έχει ήδη εμφανιστεί στο δικαστήριο.

Παραμένει υπό κράτηση αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για «προσβολή της δημόσιας ευπρέπειας και των αξιών της οικογένειας και της κοινωνίας» καθώς το αίτημά της για εγγύηση απορρίφθηκε.

«Ο χορός της κοιλιάς είναι τέχνη, δεν υποκίνησα την ακολασία ή την κακία, οι εμφανίσεις μου δεν είναι έγκλημα» δήλωσε η ίδια στο δικαστήριο.

«Αυτό που βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μου είναι τέχνη, είναι μια καλλιτεχνική παράσταση. Μερικά από τα κλιπ έχουν παραποιηθεί για να με παρουσιάσουν με κακό τρόπο.

Έχω όλες τις άδειες και τα έγγραφα που απαιτούνται για να εμφανιστώ σε επαγγελματική βάση και τα βίντεο που υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μου είναι όλα φυσιολογικά.

Είναι μια χορευτική ρουτίνα που δεν υπερβαίνει κανένα όριο και δεν προσβάλλει τη δημόσια ηθική» ανέφερε.

Η 32χρονη Λίντα - πάνω από 2 εκατ. followers στα social media - γεννήθηκε στην Αίγυπτο και πήρε την ιταλική υπηκοότητα το 2011, μετά τον γάμος της με Ιταλό επιχειρηματία.

Δεκατέσσερις χορεύτριες της κοιλιάς έχουν επίσης συλληφθεί τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς η Αίγυπτος έχει εξαπολύσει ηθική εκστρατεία καταπολέμησης του εξωτικού και αισθησιακού, παραδοσιακού χορού.

Η Αίγυπτος κυβερνάται από το 2014 από τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι, και πολλές φορές έχουν εκφραστεί ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες.



