Βαρύς ο απολογισμός από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Τέξας: Στους 109 οι νεκροί, 161 οι αγνοούμενοι

Ο απολογισμός των θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών στο Τέξας, ο οποίος έχει ήδη ξεπεράσει τους 100 νεκρούς, ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς χθες Τρίτη ανακοινώθηκε από επίσημη πηγή πως τουλάχιστον 161 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Μόνο στην κομητεία Κερ, 161 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο κυβερνήτης της πολιτείας αυτής του αμερικανικού Νότου, ο Γκρεγκ Άμποτ, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός στον οποίο αναφέρθηκε βασίζεται σε πληροφορίες που έδωσαν στις αρχές φίλοι, συγγενείς και περίοικοι.

«Αυτός ο κατάλογος είναι πολύ πιθανό να μακρύνει», προειδοποίησε ο κυβερνήτης, καθώς σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων.

Συνολικά έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής 109 θάνατοι στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

Στην κομητεία Κερ, που υπέστη το πιο βαρύ χτύπημα, καταμετρώνται 87 θύματα, ανάμεσά τους 30 παιδιά.

Τουλάχιστον 27 παιδιά και επιβλέποντες χάθηκαν σε κατασκήνωση θηλέων χριστιανικής οργάνωσης, στο Camp Mystic, στην όχθη του ποταμού Γκουανταλούπε, όπου βρίσκονταν περίπου 750 άνθρωποι όταν εκτυλίχτηκε η τραγωδία.

Πέντε μικρές κατασκηνώτριες και ένας επιτηρητής συνέχιζαν να αγνοούνται χθες Τρίτη το βράδυ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Άμποτ. Ο ίδιος είπε ακόμη πως άλλο παιδί, που δεν βρισκόταν στην κατασκήνωση, συνεχίζει να αγνοείται.

Στη γειτονική πολιτεία του Νέου Μεξικού, η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) εξέδωσε χθες Τρίτη έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τον κίνδυνο πλημμύρας στην πόλη Ρουιντόσο, νότια του Αλμπουκέρκι.

Πολλοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν εξαιτίας ξαφνικής πλημμύρας και σπίτια υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με την NWS, τα νερά του ομώνυμου ποταμού ανέβηκαν κατά έξι μέτρα και πλέον.

Ελικόπτερα, drones και ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά συνέχιζαν το έργο τους χθες, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

«Το να διεισδύεις βαθιά στη μάζα (των συντριμμιών) είναι πολύ επικίνδυνο», συνόψισε ο Μπεν Μπέικερ, αξιωματικός σώματος ασφαλείας στο Τέξας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Υπογράμμισε επίσης τον αντίκτυπο της καταστροφής στον ψυχισμό των μελών των σωστικών συνεργείων. «Είναι τραγικό να γίνεσαι μάρτυρας της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής. Όμως το να βλέπεις πως είναι παιδί αυτό που έχασε τη ζωή του είναι εξαιρετικά δύσκολο», αναγνώρισε.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως θα μεταβεί στην πολιτεία μεθαύριο Παρασκευή, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια.

«Στείλαμε πολλά ελικόπτερα από παντού (...) τα στείλαμε γρήγορα», είπε ο μεγιστάνας, προσθέτοντας πως οι πολιτειακές αρχές ανέπτυξαν επίσης πόρους και γενικά «η αντίδραση ήταν απίστευτη».

Οι ελπίδες πως θα βρεθούν περισσότεροι επιζώντες μειώνονται όσο περνούν οι ώρες, έξι ημέρες αφού ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν περιοχή με άφθονο τουρισμό εν μέσω του τριημέρου της αμερικανικής εθνικής εορτής.

«Εξ όσων γνωρίζω, η τελευταία διάσωση (...) έγινε την Παρασκευή», την ημέρα της καταστροφής, ανέφερε ο Τζόναθαν Λαμ, της αστυνομίας της Κέρβιλ.

Κάπου 850 άνθρωποι διασώθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Στην κοινότητα Χαντ, επίκεντρο της τραγωδίας, συνεργεία συνέχιζαν να ψάχνουν στις λάσπες και στα συντρίμμια, ενώ ελικόπτερα έκαναν πτήσεις στην περιοχή.

Τη Δευτέρα, ο Λευκός Οίκος κατακεραύνωσε τις επικρίσεις σύμφωνα με τις οποίες οι περικοπές του προϋπολογισμού και του προσωπικού της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας μείωσαν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των προβλέψεων και των έκτακτων προειδοποιητικών δελτίων της.

Η εκπρόσωπος της προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ διαβεβαίωσε πως η NWS προχώρησε στην έκδοση «προβλέψεων και έκτακτων προειδοποιητικών δελτίων» με «ακρίβεια» και «έγκαιρα».

Εστάλη προειδοποίηση λίγο μετά τη 01:00, όμως πολλοί κάτοικοι κοιμούνταν ή είχαν απενεργοποιήσει τις τηλεφωνικές συσκευές τους.

Οι ξαφνικές πλημμύρες εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών στο κεντρικό τμήμα του Τέξας έγιναν νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όταν τα νερά του ποταμού Γκουανταλούπε φούσκωσαν κατά οκτώ μέτρα μέσα σε μόλις 45 λεπτά.

Η βροχόπτωση έφθανε τα 300 χιλιοστά ανά ώρα, το ένα τρίτο των ετήσιων κατακρημνίσεων κατά μέσο όρο.

Οι ξαφνικές πλημμύρες, που προκαλούν καταρρακτώδεις βροχές σε αποξηραμένο έδαφος που δεν μπορεί να απορροφήσει τόσο μεγάλες ποσότητες νερού, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο.

Όμως, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κάνει πιο συχνά και έντονα φαινόμενα όπως οι πλημμύρες, οι ξηρασίες κι οι καύσωνες.

Η τραγωδία σημειώθηκε σε τομέα του Τέξας που υφίσταται «τα δυο άκρα του φάσματος της κλιματικής αλλαγής», καθώς «οι ξηρασίες έχουν γίνει πιο ακραίες» και «όταν έρχονται βροχές, είναι σφοδρότερες και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ξαφνικών πλημμυρών», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σελ Γουίνκλι, μετεωρολόγος.

