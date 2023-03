Ο Τραμπ βγάζει βιβλίο με προσωπικά γράμματα που του έστειλαν ο Κιμ Γιονγκ Ουν και άλλοι

Με τον… νοσταλγικό και ρομαντικό τίτλο «Γράμματα στον Τραμπ», ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ - και πάνω απ’όλα επιχειρηματίας - Ντόναλντ Τραμπ κυκλοφορεί σε βιβλίο μέρος της προσωπικής του αλληλογραφίας.

Ο Τραμπ έχει επιλέξει προσωπικές επιστολές που του έχουν στείλει κατά καιρούς διάφορες προσωπικότητες όπως ο Κιμ Γιονγκ Ουν (σε αυτές εστιάζεται και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον) και η Όπρα Γουίνφρεϊ – ακόμα και παλιές επιστολές της πριγκίπισσας Νταϊάνα - και τις παρουσιάζει στο βιβλίο του, που θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό.

EXCLUSIVE: Former President Trump, in a new book, plans to reveal 150 private letters sent to him — including one from Oprah Winfrey in 2000 in which she says:



"Too bad we're not running for office. What a team!"https://t.co/edvJX3xtsv