Τραμπ: Σύντομα θα ξεκινήσουν χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα

Σε μια από τις πιο επικίνδυνες κλιμακώσεις μέχρι σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να πλήξουν στόχους μέσα στη Βενεζουέλα «πολύ σύντομα», μεταφέροντας τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών από τη θάλασσα στη στεριά και φέρνοντας την περιοχή ένα βήμα πιο κοντά σε ανοιχτή σύγκρουση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι σύντομα οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν πλήγματα εντός της Βενεζουέλας, κλιμακώνοντας την εκστρατεία της κυβέρνησής του κατά των φερόμενων διακινητών ναρκωτικών.

«Θα ξεκινήσουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», είπε στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. «Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί, και θα ξεκινήσουμε πολύ σύντομα.»

Ο Τραμπ εξετάζει εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει πρόσωπα στη Βενεζουέλα, κάτι που θα συνιστούσε σημαντική κλιμάκωση σε σχέση με την έως τώρα εκστρατεία, η οποία επικεντρωνόταν αποκλειστικά στην επίθεση σε σκάφη που, σύμφωνα με αξιωματούχους, μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Οι σημερινές δηλώσεις του επαναλαμβάνουν παρόμοιες τοποθετήσεις του, όταν είχε πει σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων, σε τηλεφωνική επικοινωνία για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ότι τα πλήγματα στη στεριά θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα».

Μάλιστα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι επιθέσεις μπορεί να μην περιορίζονται στη Βενεζουέλα. Όποιος κατασκευάζει ναρκωτικά ή «τα πουλάει στη χώρα μας» μπορεί να δεχθεί επίθεση, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι έχει ακούσει ότι υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής κοκαΐνης στην Κολομβία.

Σημειώνεται ότι η ηγεσία του υπουργείου Άμυνας έχει δεχθεί κριτική για τις επιθέσεις σε σκάφη που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα. Η κριτική αυτή μάλιστα έχει ενταθεί μετά τις αποκαλύψεις ότι πραγματοποίησε μια δεύτερη επίθεση σε ένα σκάφος αφότου η αρχική επίθεση δεν σκότωσε όλους τους επιβαίνοντες.

Ωστόσο, ο Τραμπ την Τρίτη υπερασπίστηκε αυτές τις ενέργειες και υποστήριξε ότι η εκστρατεία ήταν απαραίτητη για να μείνουν τα ναρκωτικά μακριά από τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι θα είναι «πολύ πιο εύκολο» να χτυπηθούν στόχοι στην ξηρά. Επίσης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στοχοποίησης ατόμων σε χώρες εκτός της Βενεζουέλας, εάν η κυβέρνηση κρίνει ότι διακινούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ούτε αυτός ούτε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ γνώριζαν για τη δεύτερη επίθεση σε ένα σκάφος ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών στην Καραϊβική τον Σεπτέμβριο, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να υποστηρίζει ότι ένας ναύαρχος έδωσε τη σχετική εντολή.

«Δεν γνώριζα για το δεύτερο πλήγμα. Δεν ήξερα τίποτα για ανθρώπους. Δεν είχα εμπλοκή και ήξερα ότι κατέστρεψαν ένα σκάφος, αλλά θα έλεγα το εξής: Έκαναν ένα πλήγμα», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος είπε ότι ο Χέγκσεθ «ήταν ικανοποιημένος» με το πλήγμα, αλλά «δεν γνώριζε για τη δεύτερη επίθεση που είχε να κάνει με δύο άτομα».

Ο Χέγκσεθ επανέλαβε τα σχόλια αυτά, λέγοντας στους δημοσιογράφους στη συνεδρίαση ότι «είδε ζωντανά το πρώτο πλήγμα» αλλά στη συνέχεια «προχώρησε στην επόμενη συνάντησή του».

Είπε ότι «δεν είδε προσωπικά επιζώντες», αλλά ότι στηρίζει την απόφαση του ναυάρχου Φρανκ Μ. “Μιτς” Μπράντλεϊ, διοικητή της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ο οποίος, όπως είπε ο Λευκός Οίκος τη Δευτέρα, έδωσε την εντολή για το δεύτερο πλήγμα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.