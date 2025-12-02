Τα ρωσικά ΜΜΕ δεν ασχολούνται μόνο με τις κρίσιμες αμερικανορωσικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και με τις γαστρονομικές συνήθειες του Αμερικανού απεσταλμένου.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δείπνησε με «κλασική ρωσική κουζίνα» στο βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο Savva πριν συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη.

«Υπήρχε άφθονο χαβιάρι - κόκκινο, beluga και λούτσος - σαλάτα Stolichny φτιαγμένη σύμφωνα με τη συνταγή του 1961, ορτύκια γεμιστά με φαγόπυρο, ελάφι παρασκευασμένο με τη χαρακτηριστική μας συνταγή και διάφορα ορεκτικά», δήλωσε ο διευθυντής του εστιατορίου, Μαξίμ Ρομάντσεφ, στην εφημερίδα Izvestia.

Ο Γουίτκοφ απόλαυσε ιδιαίτερα το καβούρι posikunchiki, μια τηγανητή ζύμη γεμιστή με καβούρι, και το ψωμί σιταριού με τυρί, το οποίο είχε παραγγείλει ο ίδιος, δήλωσε ο Ρομάντσεφ σε φωτογραφίες που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος της ομάδας Kremlin Pool, Ντμίτρι Σμιρνόφ.

