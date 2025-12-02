Το όχημα στο οποίο επέβαινε ο υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Περού Ραφαέλ Μπελάουντε δέχτηκε πυρά σήμερα ενώ βρισκόταν στην κοινότητα Σέρο Ασούλ, στα νότια της Λίμα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.
Ο Μπελάουντε και ο οδηγός του δεν τραυματίστηκαν.
#LoÚltimo— Canal N (@canalN_) December 2, 2025
El momento en que Rafael Belaunde conversa con la Policía, tras el ataque a balazos que sufrió en Cañete
Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/5IUCdEL5PR
Άτομα που επέβαιναν σε ένα μηχανάκι άρχισαν να πυροβολούν το αυτοκίνητο του ηγέτη του Κόμματος Λαϊκής Ελευθερίας, είπε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας, στρατηγός Όσκαρ Αριόλα.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν θύματα από τα πυρά.
Σύμφωνα με τον Αριόλα, ο ηγέτης της δεξιάς είπε στις αρχές ότι δεν έχει λάβει απειλητικά μηνύματα.
Ο 50χρονος Μπελάουντε είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 12 Απριλίου 2026 αλλά συγκεντρώνει μονοψήφια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Είναι εγγονός του πρώην προέδρου του Περού Φερνάντο Μπελάουντε (1963-68 και 1980-85).
