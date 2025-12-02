Εμμένει ο Χέγκσεθ: «Μόλις αρχίσαμε να βυθίζουμε ναρκο-σκάφη»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υπερασπίστηκε ανοιχτά τα θανατηφόρα πλήγματα του αμερικανικού στρατού στα «ναρκο-σκάφη» κοντά στη Βενεζουέλα, δηλώνοντας ότι η επιχείρηση «μόλις έχει αρχίσει», παρά τις αποκαλύψεις ότι υπήρξε και δεύτερο χτύπημα για να σκοτώσει τυχόν επιζώντες, κάτι που νομικοί ειδικοί προειδοποιούν πως μπορεί να παραβιάζει το δίκαιο του πολέμου.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου υπό τον Ντόναλντ Τραμπ., ο Χέγκσεθ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο στρατός «μόλις έχει αρχίσει να στέλνει ναρκο-τρομοκράτες στον βυθό του ωκεανού».

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει συσπειρωθεί γύρω από τον Χέγκσεθ μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο στρατός πραγματοποίησε τον Σεπτέμβριο δεύτερο πλήγμα σε ύποπτο σκάφος για μεταφορά ναρκωτικών κοντά στη Βενεζουέλα, με σκοπό να σκοτώσει τυχόν επιζώντες, ενέργεια που, σύμφωνα με νομικούς ειδικούς, θα μπορούσε να παραβιάζει το δίκαιο του πολέμου.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ είχε εξουσιοδοτήσει έναν ναύαρχο του Πολεμικού Ναυτικού να πραγματοποιήσει τα πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι η εντολή ήταν εντός των αρμοδιοτήτων και του νομικού πλαισίου.

«Μόλις έχουμε αρχίσει να χτυπάμε ναρκο-σκάφη και να στέλνουμε ναρκο-τρομοκράτες στον βυθό του ωκεανού, επειδή δηλητηριάζουν τον αμερικανικό λαό», είπε ο Χέγκσεθ δίπλα στον πρόεδρο.

Ωστόσο, πρόσθεσε γελώντας ότι «είναι δύσκολο να βρούμε σκάφη για να πλήξουμε αυτή τη στιγμή», σημειώνοντας ότι «η αποτροπή πρέπει να έχει σημασία, όχι να τους συλλαμβάνουμε, να τους παραδίδουμε και μετά να το ξανακάνουμε».

Από τις αμερικανικές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 80 άνθρωποι στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό.

Η Washington Post ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Χέγκσεθ είχε δώσει προφορική εντολή να σκοτωθούν όλοι όσοι επέβαιναν σε σκάφος ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών, οδηγώντας τον ναύαρχο Φρανκ Μ. Μπράντλεϊ να διατάξει δεύτερο πλήγμα. Ο Χέγκσεθ αρνείται το δημοσίευμα, αλλά μέλη του Κογκρέσου έχουν δεσμευθεί για αυστηρή διακομματική διερεύνηση.

Η New York Times μετέδωσε στη συνέχεια ότι ο Χέγκσεθ είχε δώσει εντολή για θανατηφόρο πλήγμα πριν από την επίθεση της 2ας Σεπτεμβρίου, χωρίς όμως να διευκρινίζει τι θα έπρεπε να συμβεί αν το πρώτο πλήγμα δεν βύθιζε το σκάφος ή δεν σκότωνε όσους επέβαιναν.

Το Εγχειρίδιο του Δικαίου του Πολέμου του Πενταγώνου αναφέρει ως παράδειγμα παράνομης εντολής, την οποία τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων υποχρεούνται να αρνηθούν, τη στοχοποίηση ναυαγών που έχουν επιζήσει από επίθεση.

Το εγχειρίδιο επισημαίνει επίσης ότι όσοι «έχουν καταστεί ανίκανοι λόγω τραυμάτων, ασθένειας ή ναυαγίου βρίσκονται σε αβοήθητη κατάσταση και θα ήταν ατιμωτικό και απάνθρωπο να αποτελέσουν αντικείμενο επίθεσης».

«Ο ναύαρχος Μιτς Μπράντλεϊ είναι ένας Αμερικανός ήρωας, ένας αληθινός επαγγελματίας, και έχει την απόλυτη υποστήριξή μου», έγραψε ο Χέγκσεθ σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα τη Δευτέρα. «Στέκομαι δίπλα του και στις αποφάσεις μάχης που έλαβε στην αποστολή της 2ας Σεπτεμβρίου και σε όλες τις υπόλοιπες από τότε.»



Πηγή: skai.gr

