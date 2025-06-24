Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ είναι πλέον σε ισχύ και ζήτησε να μην παραβιαστεί. Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησης στο Truth Social ο Τραμπ αναφέρει με κεφαλαία γράμματα: «Η ΚΑΤΆΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΌΣ ΕΊΝΑΙ ΠΛΈΟΝ ΣΕ ΙΣΧΎ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΆΣΕΤΕ! DONALD J. TRUMP, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ!».

Νέο μήνυμα Τραμπ για εκεχειρία: Το τέλειο «χτύπημα» των βομβαρδιστικών B-2 έφερε τους πάντες κοντά

Νέο μήνυμα για την εκεχειρία ανήρτησε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στο Truth Social. Το τέλειο «χτύπημα» με έναν ειρωνικό τρόπο έφερε τους πάντες κοντά αναφέρει, ευχαριστώντας τους πιλότους των βομβαρδιστικών B-2 μετά την πραγματοποίηση της μεγάλης εμβέλειας επίθεσης σε βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.



«Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τη σημερινή ''συμφωνία'' χωρίς το ταλέντο και το θάρρος των σπουδαίων πιλότων μας των B-2, και όλων όσων σχετίζονταν με εκείνη την επιχείρηση. Με έναν συγκεκριμένο και πολύ ειρωνικό τρόπο, αυτό το τέλειο ''χτύπημα'', αργά το βράδυ, έφερε τους πάντες κοντά, και η συμφωνία έγινε!!!» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

«Το Ισραήλ και το Ιράν ήρθαν σε μένα, σχεδόν ταυτόχρονα, και μου είπαν: «ΕΙΡΗΝΗ!» Ήξερα ότι ο χρόνος ήταν ΤΩΡΑ», ανέφερε σε προηγούμενη του ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τα μεσάνυχτα είχε ανακοινώσει την κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών. Ακόμη, ο Τραμπ πρόσθεσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social: «Ο κόσμος, και η Μέση Ανατολή, είναι οι πραγματικοί ΝΙΚΗΤΕΣ! Και τα δύο έθνη θα δουν τεράστια ΑΓΑΠΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ στο μέλλον τους. Έχουν τόσα πολλά να κερδίσουν, αλλά και τόσα πολλά να χάσουν, αν παρεκκλίνουν από το δρόμο της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & της ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Το μέλλον για το Ισραήλ και το Ιράν είναι απεριόριστο, και γεμάτο με μεγάλες ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ. Ο ΘΕΌΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΛΟΓΕΊ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΎΟ!».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε τη νύχτα αυτό που αποκάλεσε «Πλήρη και Ολική» εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (σ.σ. στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας) η οποία ανέφερε πως ελπίζει ότι θα γίνει μόνιμη. Η εκεχειρία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ σε περίπου έξι ώρες, ανέφερε ο πρόεδρος.

Η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σταδιακά σε ισχύ εντός των επόμενων 24 ωρών, σύμφωνα με την ανάρτηση, με το Ιράν να σταματά πρώτο όλες τις επιχειρήσεις του και το Ισραήλ να κάνει το ίδιο 12 ώρες αργότερα. «Την 24η ώρα, ο κόσμος θα χαιρετίσει το επίσημο τέλος του πολέμου 12 ημερών», εξήγησε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας.

«ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Έχει συμφωνηθεί πλήρως μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ότι θα υπάρξει πλήρης και Ολική ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ (σε περίπου 6 ώρες από τώρα, όταν το Ισραήλ και το Ιράν θα έχουν ολοκληρώσει τις τελικές αποστολές τους που βρίσκονται σε εξέλιξη!), οπότε ο Πόλεμος θα θεωρείται ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΣ!»

Ο Τραμπ έκανε λόγο για το «ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 12ΗΜΕΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ», ενώ ανέφερε ότι η κάθε πλευρά θα παραμείνει «ΕΙΡΗΝΙΚΗ και ΣΕΒΑΣΤΙΚΗ».

«Με την προϋπόθεση ότι όλα θα λειτουργήσουν όπως πρέπει, κάτι που θα συμβεί, θα ήθελα να συγχαρώ και τις δύο χώρες, το Ισραήλ και το Ιράν, που είχαν την αντοχή, το θάρρος και την νοημοσύνη για να τερματίσουν αυτό που θα έπρεπε να ονομαστεί «Ο 12ΗΜΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ». Αυτός είναι ένας πόλεμος που θα μπορούσε να συνεχιστεί για χρόνια και να καταστρέψει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, αλλά δεν συνέβη, και δεν θα συμβεί ποτέ! Ο Θεός να ευλογεί το Ισραήλ, ο Θεός να ευλογεί το Ιράν, ο Θεός να ευλογεί τη Μέση Ανατολή, ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!», κατέληξε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε το NBC News πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανήγγειλε θα διαρκέσει «για πάντα».

«Νομίζω πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είναι επ’ αόριστον. Θα διαρκέσει για πάντα», δήλωσε.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε καλέσει το Ιράν να κινηθεί προς την ειρήνη και την αρμονία στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι θα ενθαρρύνει και το Ισραήλ να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.

Σε μια συνέντευξη στο Fox News που ξεκίνησε λίγο μετά την ανακοίνωση του προέδρου, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επαίνεσε τον Τραμπ που οδήγησε τη συμφωνία «στη γραμμή τερματισμού».

«Δουλεύαμε πάνω σε αυτό ακριβώς τη στιγμή που έφυγα από τον Λευκό Οίκο για να έρθω εδώ. Αυτά είναι καλά νέα, ότι ο πρόεδρος κατάφερε να το ολοκληρώσει», είπε ο Βανς.

Ο Βανς είπε επίσης ότι διάβασε ένα προσχέδιο της ανάρτησης του Τραμπ «δύο λεπτά πριν βγούμε στον αέρα» και ότι ήταν «λίγο διαφορετικό από αυτό που μου είχε δείξει ο πρόεδρος πριν από μερικές ώρες. Αλλά και πάλι, ήξερα ότι δούλευε στα τηλέφωνα καθώς εγώ ερχόμουν εδώ».

«Το Ιράν είναι ανίκανο να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο με τον εξοπλισμό που διαθέτει, επειδή το καταστρέψαμε», πρόσθεσε ο Βανς.

