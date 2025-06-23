Λογαριασμός
Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 επιστρέφουν στις ΗΠΑ μετά την επίθεση στο Ιράν

Η επίθεση κρατήθηκε μυστική μέχρι την έναρξή της, ενώ συντονίστηκε από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ με τη συμμετοχή ενός μικρού κύκλου αξιωματούχων

B-2

Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά stealth B-2 επέστρεψαν σε αμερικανικό έδαφος μετά την πραγματοποίηση της μεγάλης εμβέλειας επίθεσης σε βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Midnight Hammer». Τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν κοντά στην αεροπορική βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι.

Η επίθεση ακριβείας, που κρατήθηκε μυστική μέχρι την έναρξή της, συντονίστηκε από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ και συμμετείχε μόνο ένας μικρός κύκλος ανώτερων αξιωματούχων.

