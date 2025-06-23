Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 επιστρέφουν στις ΗΠΑ μετά την επίθεση στο Ιράν

Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά stealth B-2 επέστρεψαν σε αμερικανικό έδαφος μετά την πραγματοποίηση της μεγάλης εμβέλειας επίθεσης σε βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Midnight Hammer». Τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν κοντά στην αεροπορική βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι.

Η επίθεση ακριβείας, που κρατήθηκε μυστική μέχρι την έναρξή της, συντονίστηκε από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ και συμμετείχε μόνο ένας μικρός κύκλος ανώτερων αξιωματούχων.

Πηγή: skai.gr

