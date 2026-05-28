Ιωάννης Γιώτης: Η ακρίβεια είναι ο χειρότερος εχθρός της βιομηχανίας

Τη θέση ότι τα επώνυμα τυποποιημένα τρόφιμα λειτούργησαν ως «ασπίδα» απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις διατύπωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Ιωάννης Γιώτης, κατά την ομιλία του στην ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα με θέμα «Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών: Ανθεκτικότητα και Παραγωγικότητα σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας».

Ο κ. Γιώτης υποστήριξε ότι η ελληνική βιομηχανία τροφίμων κατάφερε τα τελευταία χρόνια να διατηρήσει την επάρκεια της αγοράς, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, αποτρέποντας φαινόμενα ελλείψεων που εμφανίστηκαν σε άλλες χώρες. Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις του κλάδου έδωσαν μάχη τόσο για την εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, όσο και για τη συγκράτηση των τιμών στα επώνυμα τυποποιημένα προϊόντα, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες της ακρίβειας στους καταναλωτές.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ αναφέρθηκε στην κριτική που έχει δεχθεί ο κλάδος για τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα. Υπενθύμισε ότι πριν από δύο χρόνια η βιομηχανία βρέθηκε στο στόχαστρο για τις αυξήσεις στο ελαιόλαδο, ενώ σήμερα -όπως είπε- κατηγορείται ακόμη και για τις αυξήσεις σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά και κρέατα, προϊόντα που δεν συνδέονται με τη μεταποίηση τροφίμων. Παράλληλα, έκανε λόγο για διαρκώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν υπό πίεση λόγω των συνεχών διψήφιων αυξήσεων στο κόστος.

«Η ακρίβεια είναι ο χειρότερος εχθρός μας», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος δεν επιθυμεί την άνοδο των τιμών, καθώς αυτή πλήττει συνολικά την αγορά και την κατανάλωση.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις διεθνείς προκλήσεις που επηρεάζουν τη βιομηχανία τροφίμων. Όπως υπογράμμισε, η αβεβαιότητα παραμένει έντονη μετά την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, ενώ πρόσθεσε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενισχύουν τον κίνδυνο νέων προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, με πιθανές ελλείψεις σε πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας.

Επίσης, χαρακτήρισε την ενίσχυση της παραγωγικότητας βασικό ζητούμενο για τη βιομηχανία τροφίμων και εκτίμησε ότι ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες για επενδύσεις και περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Παρά τις δυσκολίες, υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων συνεχίζουν να επενδύουν και να ενισχύουν την παρουσία τους στην αγορά, διατηρώντας -όπως είπε- τον ρόλο τους ως παράγοντα σταθερότητας μέσα σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Αναφορικά με την ελληνική βιομηχανία τροφίμων, ο κ. Γιώτης σημείωσε ότι καταγράφει κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 26 δισ. ευρώ, απασχολεί περισσότερους από 160.000 εργαζομένους και πραγματοποιεί εξαγωγές άνω των 7,4 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη δυναμική του ελληνικού παραγωγικού τομέα στις διεθνείς αγορές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.