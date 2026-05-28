Ολυμπιακός: Οι Αγγελόπουλοι παρουσίασαν την κούπα της Euroleague στο ΣΕΦ

Μια μικρή φιέστα είχε ετοιμάσει ο Ολυμπιακός για να γιορτάσει ακόμα μια φορά με τους οπαδούς του την κατάκτηση της Euroleague, μετά την τεράστια επιτυχία της περασμένης Κυριακής στο Telekom Center.

Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι παρουσίασαν ξανά στο κοινό των «ερυθρόλευκων», αλλά για πρώτη φορά στο ΣΕΦ, το τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής Λίγκας σε διασυλλογικό επίπεδο.

Φυσικά, πριν από το πρώτο τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, εμφανίστηκε στον ουρανό του γηπέδου και το λάβαρο για το 4ο ευρωπαϊκό των Πειραιωτών.

