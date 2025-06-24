Ρευστό το σκηνικό στη Μέση Ανατολή: Ιρανικό πυραυλικό μπαράζ παρά την ανακοίνωση Τραμπ για εκεχειρία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Με την ειρήνη να είναι, αυτές τις ημέρες, μία ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όλοι περιμένουν να δουν εάν η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τα ξημερώματα στην πλατφόρμα Truth Social θα τεθεί τελικά ή όχι σε ισχύ.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές το Ιράν εξαπέλυε σφοδρές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, το οποίο στη νότια πόλη Μπερ Σεβά μετρά τέσσερις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, ενώ ούτε το Ισραήλ, ούτε το Ιράν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής επισήμως ότι υπάρχει συμφωνία.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ η εκεχειρία θα έπρεπε να ξεκινήσει στις 7 το πρωί, αλλά λίγα λεπτά αργότερα το Ιράν εξαπέλυε νέα και πιο συγκεκριμένα την 6η πυραυλική του επίθεση κατά του Ιράν, για να έρθει στη συνέχεια το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV και να ανακοινώσει ότι η εκεχειρία ξεκίνησε έπειτα όμως από τέσσερα κύματα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων με άλλο δίκτυο της χώρας να τονίζει ότι η Τεχεράνη ξεκίνησε το τελευταίο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων προς το Ισραήλ πριν από την έναρξη της εκεχειρίας.

Στην αρχική του ανακοίνωση – ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμιζε πως πρώτα η Τεχεράνη θα ξεκινούσε την κατάπαυση του πυρός κι έπειτα από 12 ώρες θα εφάρμοζε την εκεχειρία και το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε συγκαλέσει συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, η οποία όπως έγινε γνωστό διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζήτησε από τους υπουργούς να μην κάνουν δηλώσεις σχετικά με την κατάπαυση του πυρός, ενώ την ίδια στιγμή το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters ανέφερε, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, πως ο Αμερικανός πρόεδρος συνομίλησε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και άλλο κυβερνητικό κλιμάκιο, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Βανς πραγματοποίησε έμμεσες συζητήσεις με την Τεχεράνη. Νωρίτερα δε σήμερα νωρίς το πρωί το Sky News μετέδιδε πως ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε στον Εμίρη του Κατάρ λέγοντάς του ότι το Ισραήλ έχει δεσμευτεί σε εκεχειρία, ζητώντας του να μεσολαβήσει ώστε και το Ιράν να πράξει το ίδιο.

Γύρω στις 4 το πρωί τα ξημερώματα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί τόνιζε ότι προς το παρόν δεν έχει συναφθεί καμιά «συμφωνία» κατάπαυσης του πυρός, για να προσθέσει πως εάν το Ισραήλ σταματούσε την «παράνομη επίθεσή του εναντίον του ιρανικού λαού» ως τις 04:00 (τοπική ώρα), το Ιράν δεν θα συνέχιζε τις επιδρομές του κατά του Ισραήλ

Λίγες ώρες πριν η Τεχεράνη είχε ήδη απαντήσει στην επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά των τριών κύριων εγκαταστάσεων του πυρηνικού του προγράμματος, Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση κατά της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, της μεγαλύτερης βάσης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και έδρα της Κεντρικής Διοίκησης, από την οποία το 2020 εκτοξεύθηκε και το μη επανδρωμένο αμερικανικό αεροσκάφος που εξαπέλυσε στοχευμένη επίθεση κατά του υποστράτηγου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Κασέμ Σουλεϊμανί.

Από την επίθεση δεν υπήρξαν θύματα, ούτε ζημιές, ενώ – σύμφωνα με πηγές από το Πεντάγωνο – σε αυτή χρησιμοποιήθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι μικρού και μεσαίου βεληνεκούς.

Εδώ και τουλάχιστον μία εβδομάδα, το βλέμμα όλων παρέμενε, σταθερά, καρφωμένο στη Μέση Ανατολή ενόσω από την Κυριακή κι έπειτα άπαντες ανέμεναν τα αντίποινα της Τεχεράνης κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και το είδος αυτών.

Τελικά το Ιράν δεν άργησε να απαντήσει αλλά αντί μίας σθεναρής απάντησης, όπως υποσχόταν, επέλεξε μία καλά ενορχηστρωμένη και προσεκτική επίθεση με τον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να γνωστοποιεί πως η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει εγκαίρως γι’ αυτή – γεγονός το οποίο ερμηνεύθηκε και από την Ουάσινγκτον αλλά και από αναλυτές ως προσπάθεια αποφυγής της περαιτέρω κλιμάκωσης.

O πρώτος… υπαινιγμός πως επίκειται επίθεση προήλθε από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Ντόχα με μία ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία οι Αμερικανοί πολίτες καλούνταν να παραμείνουν στο σπίτι, μέχρι νεοτέρας. To ίδιο έπραξε και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη συνέχεια, και πιο συγκεκριμένα μία ώρα πριν από την έναρξη της επίθεσης του Ιράν, το Κατάρ έκλεισε τον εναέριο χώρο του.

Η επίθεση του Ιράν που έλαβε την κωδική ονομασία «Άγγελμα Νίκης» ξεκίνησε γύρω στις οκτώ το βράδυ ώρα Ελλάδος. Στόχος η αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, η οποία όμως είχε εκκενωθεί ημέρες νωρίτερα, με την απομάκρυνση αεροσκαφών και προσωπικού να αποτυπώνεται σε δορυφορικές φωτογραφίες.

Παρά τις αναφορές πως το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στη αμερικανική βάση στο Ιράκ Έιν Αλ Άσαντ ενεργοποιήθηκε, Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη στοχοθέτησε την αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κατάρ.

Κατά τη διάρκεια της ιρανικής επιχείρησης, ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μασούντ Πεζεσκιάν τόνιζε με ανάρτησή του στο Χ, πως «ούτε ξεκινήσαμε τον πόλεμο, ούτε τον επιδιώκουμε, αλλά δεν θα αφήσουμε την επιθετικότητα κατά του Ιράν αναπάντητη».

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν δε λόγο για μία «ισχυρή και επιτυχημένη απάντηση στην αμερικανική επιθετικότητα», προσθέτοντας ότι οι ενέργειές τους δεν αποτελούν απειλή «για τον φιλικό και αδελφικό μας γείτονα», το Κατάρ.

Από την πλευρά της η Ντόχα επέμενε πως διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση της Τεχεράνης «άμεσα με τρόπο αντίστοιχο με τη φύση και την κλίμακα αυτής της επαίσχυντης επιθετικότητας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Ολόκληρη η περιοχή για λίγες ώρες ήταν στο κόκκινο. Ακόμη και η αμερικανική βάση Κασράκ στη Συρία βρισκόταν σε συναγερμό με το Κουβέιτ, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν να κλείνουν επίσης τον εναέριό τους χώρο. Μάλιστα στο Μπαχρέιν - όπου φιλοξενείται το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών - σήμαναν και σειρήνες συναγερμού, ώστε οι πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο, ενώ η Σαουδική Αραβία με ανακοίνωσή της καταδίκαζε την ιρανική πυραυλική επίθεση κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της καλής γειτονίας», και θέτοντας «όλες της τις δυνατότητες στη διάθεση του Κατάρ για την υποστήριξη κάθε μέτρου που θα λάβει».

Η Τεχεράνη παρουσίασε τα αντίποινά της ως μία μελετημένη απάντηση κατά της απόφασης Τραμπ να εμπλακεί στον πόλεμο κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι χρησιμοποίησε τον ίδιο αριθμό πυρομαχικών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στοχεύοντας το Φορντό, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν είχαν χρησιμοποιήσει μεταξύ άλλων 14 bunker buster βόμβες, 20 πυραύλους κρουζ.

O Nτόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση αδύναμη και αναμενόμενη, επισημαίνοντας πως «την αντιμετωπίσαμε με μεγάλη αποτελεσματικότητα» και ότι «εκτοξεύθηκαν 14 πύραυλοι» εκ των οποίων «οι 13 καταρρίφθηκαν και ένας αφέθηκε “ελεύθερος”» επειδή, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος «κατευθυνόταν προς μη απειλητική κατεύθυνση».

H ιρανική απάντηση διακινδύνευσε έστω και για λίγο να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο ανησυχίας στην περιοχή, συμπαρασύροντας αυτή τη φορά και τα κράτη του Κόλπου σε μία ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση - τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ξεκαθαρίσει πως το χτύπημα των ΗΠΑ θα ήταν η αρχή και το τέλος της εμπλοκής της Ουάσινγκτον, εκτός εάν η Τεχεράνη επέλεγε να απαντήσει κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Σε αυτή την περίπτωση ο Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε με σθεναρή απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τελικά, ο Αμερικανός πρόεδρος στην πρώτη του αντίδραση έκανε στροφή 180 μοιρών λέγοντας πως ο δρόμος για την ειρήνη άνοιξε για να καταλήξει λίγες ώρες μετά να εύχεται συγχαρητήρια σε όλους επισημαίνοντας πως Ισραήλ και Ιράν έχουν συμφωνήσει σε πλήρη και ολική εκεχειρία με το σκηνικό στη Μέση Ανατολή να παραμένει ρευστό.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις της σημερινής ημέρας ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.