Το Πεντάγωνο έδωσε πλάνα από τα 7 B-2 Stealth που βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Το βίντεο του Πενταγώνου δείχνει τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της πτήσης προς τον στόχο

B-2

Πλάνα από τα 7 βομβαρδιστικά B-2 Stealth, τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση για τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο.

Τα πλάνα είναι τόσο από την προετοιμασία, όσο και από την πτήση των αεροσκαφών, τα οποία εκτόξευσαν τις διατρητικές βόμβες στις υπόγειες ιρανικές εγκαταστάσεις.

Δείτε το βίντεο:

