Πλάνα από τα 7 βομβαρδιστικά B-2 Stealth, τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση για τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο.

Τα πλάνα είναι τόσο από την προετοιμασία, όσο και από την πτήση των αεροσκαφών, τα οποία εκτόξευσαν τις διατρητικές βόμβες στις υπόγειες ιρανικές εγκαταστάσεις.

Δείτε το βίντεο:

🚨🇺🇸 BREAKING: The Pentagon has released dramatic footage of 7 B-2 Spirit stealth bombers launching from Whiteman AFB, each armed with 30,000 lb bunker-buster bombs, as part of “Operation MIDNIGHT HAMMER” targeting Iranian nuclear sites.



🕛 The 36-hour mission ended with their… pic.twitter.com/5uGU0rdMPt — War Doctrine (@wardoctrine_) June 23, 2025

Πηγή: skai.gr

