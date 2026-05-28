Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο Εφετείο. Παράλληλα εκφράζουν πικρία για τη μικρή, όπως λένε, προβολή της υπόθεσης από τα μέσα ενημέρωσης.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗΣ- ΠΑΤΕΡΑΣ Γ. ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ:

Ούτε εγώ είμαι φυλακισμένος, ούτε η κόρη μου, ούτε η γυναίκα μου. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαινοβγαίνουμε μέσα στις φυλακές του Κορυδαλλού, το έχουν αντιληφθεί αυτό;

Ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη ξεσπά. Εξίμισι μήνες τώρα μαζί με την οικογένειά του πηγαινοέρχονται στις φυλακές του Κορυδαλλού. Εκεί όπου διεξάγεται η δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ- ΜΗΤΕΡΑ Γ. ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ:

Αναρωτιέμαι ποιο κώλυμα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στο Εφετείο, σε μία αίθουσα κανονική και μάς έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλλό. Αποκλεισμένους γιατί δεν υπάρχει προσβαση στον πολίτη, δεν είναι εύκολο να έρθει κάποιος στον Κορυδαλλό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες να μπαίνει κάποιος στις φυλακές.

Η οικογένεια του Γιώργου Λυγγερίδη νιώθει απομονωμένη. Αποκλεισμένη από όλους. Ξεχασμένη. Ακόμη και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που, όπως λένε, δεν έχουν ασχοληθεί μαζί τους από τότε που άρχισε η δίκη.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ- ΜΗΤΕΡΑ Γ. ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ:

Έπαψε να αφορά τον κόσμο η δίκη Λυγγερίδη; Ένας αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετούσε το καθήκον, το κοινωνικό σύνολο και δεν αφορά τον κόσμο να ενημερωθεί τι γίνεται με αυτή τη δίκη; Γιατί δεν έρχονται τα κανάλια να την παρακολουθήσουν; Γιατί αποσιωπούν; Υπάρχει φόβος;

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗΣ- ΠΑΤΕΡΑΣ Γ. ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ:

Τα κανάλια είναι για την ενημέρωση του κόσμου και αν δεν έρχονται να μας πουν τον λόγο που δεν έρχονται. Μήπως φοβούνται και ποιον φοβούνται; Ελεύθερη δημοσιογραφία δεν έχουμε; Δεν τους αφορά; Αν δεν αφορά αυτούς, αφορά όλον τον κόσμο.

Κατά τη συνεδρίαση, μάρτυρας ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας σεκιούριτι κατέθεσε ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν παρανόμως πράγματα σε γήπεδα, προκαλώντας την αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λυγγερίδη.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗΣ- ΠΑΤΕΡΑΣ Γ. ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ:

Πώς περνούσαν τα πυρομαχικά; Δεν είδαμε τίποτα, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας τίποτα. Υποτιμά τη δική μας αντίληψη και όπως είπε και ο εισαγγελέας ζούμε σε δύο παράλληλους κόσμους.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΥΦΤΑΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΟΙΚ. ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ:

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της εγκληματικής οργάνωσης είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ κατηγορουμένων, φιλάθλων, διοίκησης. Σήμερα για ακόμη μια φορά υποτιμήθηκε η νοημοσύνη μας.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το εάν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες.

Πηγή: skai.gr

