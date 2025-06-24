Διατηρείται προς ώρας η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, μετά και τη νέα αυστηρή παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που προκάλεσε η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και από τις δύο πλευρές.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παραβίασε την εκεχειρία εκτοξεύοντας δύο πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν, με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς να δηλώνει πως έδωσε «εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να απαντήσουν δυναμικά στην παραβίαση της εκεχειρίας από το Ιράν με ισχυρά πλήγματα εναντίον στόχων του καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», παρότι τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν ψευδή την είδηση για πυραυλική επίθεση από το Ιράν.

Ωστόσο, η άμεση παρέμβαση Τραμπ κράτησε υπό έλεγχο την απάντηση του Ισραήλ, που προχώρησε απλώς στην καταστροφή μιας εγκατάστασης ραντάρ κοντά στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τηλεφώνησε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και του ζήτησε να μην επιτεθεί στο Ιράν, αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέμεινε ότι χρειαζόταν «κάποια αντίδραση» για την ιρανική παραβίαση της συμφωνίας. Η στάση όμως του Τραμπ δεν άφησε περιθώρια για πιο ηχηρή απάντηση από το Τελ Αβίβ.

«Ισραήλ μην πετάξεις βόμβες. Είναι μεγάλη παραβίαση (της συμφωνίας). Φέρε πίσω τους πιλότους σου» σημείωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στον Νετανιάχου.

«ΙΣΡΑΗΛ. ΜΗΝ ΠΕΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΒΟΜΒΕΣ. ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ. ΦΕΡΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΛΟΤΟΥΣ ΣΑΣ ΣΠΙΤΙ, ΤΩΡΑ! ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Εν μέσω αυτού του κλίματος και αφού ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την παραβίαση της εκεχειρίας και από τις δύο πλευρές, η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα τηρήσει την εκεχειρία εφόσον δεν την παραβιάσει το Ισραήλ.

Παρά ταύτα, οι εκατέρωθεν δηλώσεις δείχνουν ότι η ένταση στην περιοχή παραμένει, επιβεβαιώνοντας ότι τον εύθραυστο χαρακτήρα της εκεχειρίας.

Ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι τελείωσε μια «σημαντική φάση» αλλά η «εκστρατεία κατά του Ιράν» δεν έχει τελειώσει.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, διαμήνυσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ όσο η «επιθετικότητα» κατά της χώρας του συνεχίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα αυτό που αποκάλεσε «Πλήρη και Ολική» εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με νέο μήνυμά του στο Truth Social δήλωσε ότι «Η ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΤΕ!».

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα το πρωί ότι συμφώνησε με την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, ωστόσο προειδοποίησε το Ιράν να μην παραβιάσει την εκεχειρία. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανοίγει ξανά τον εναέριο χώρο για εισερχόμενες πτήσεις.

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός από την ιρανική επίθεση στην Μπερ Σεβά. Για 9 νεκρούς και 33 τραυματίες κάνουν λόγο οι ιρανικές αρχές.

