ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Γιοβάνοβιτς: «Να είμαστε σοβαροί στα φιλικά – Να δουλέψουμε και για το Nations League»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε ενόψει των δύο φιλικών αγώνων της Εθνικής Ελλάδας με Σουηδία και Ιταλία και στάθηκε στην ευκαιρία να δουλέψουν οι διεθνείς ενόψει και των μεγάλων αγώνων του Nations League.

Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΕΠΟ ενόψει των δυο αναμετρήσεων με Σουηδία (4/06, Στοκχόλμη) και Ιταλία (07/06, Ηράκλειο Κρήτης).

Οι διεθνείς της Εθνικής Ελλάδας συγκεντρώθηκαν ξανά κατά τη διάρκεια της Πέμπτης ώστε να ξεκινήσουν τη δουλειά γι' αυτές τις δύο αναμετρήσεις και ο ομοσπονδιακός προπονητής σχολίασε:

«Είναι μια περίοδος δύσκολη είναι αυτή του Ιουνίου. Όλοι οι παίκτες προέρχονται από μια απαιτητική σεζόν με τις ομάδες που έπαιζαν. Θα προσπαθήσουμε σε αυτά τα δυο φιλικά παιχνίδια να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα, με την ίδια σοβαρότητα, όπως πάντα.

Προσπαθώντας να βελτιωθούμε και να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Είναι μοναδική ευκαιρία γιατί Σεπτέμβρη και Οκτώβρη θα έχουμε διαφορετικά ματς και δεν θα έχουμε πολλά για να κάνουμε στις προπονήσεις. Αλλά ίσως είναι μια τελευταία ευκαιρία για να δουλέψουμε ενόψει Σεπτεμβρίου».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Εθνική Ελλάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς
