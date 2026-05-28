ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Νέα διάγνωση για Νεϊμάρ - Πότε θα μπει στα πλάνα του Αντσελότι για το Μουντιάλ

Ο Νεϊμάρ ίσως χάσει το πρώτο παιχνίδι της Βραζιλίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στο Μαρόκο, βάσει της νέας διάγνωσης για τον τραυματισμό του

Το θέμα Νεϊμάρ απασχολεί… όλη τη Βραζιλία. Ο διεθνής επιθετικός ταλαιπωρείται ξανά με πρόβλημα που αυτή τη στιγμή ίσως και να τον θέτει εκτός μάχης για το πρώτο ματς της «σελεσάο» στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Βάσει της νεότερης διάγνωσης και των όσων ανέφερε ο γιατρός της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, Ροντρίγκο Λασμάρ, «θα χρειαστεί 2-3 εβδομάδες για να επανέλθει ο ποδοσφαιριστής μετά τις ενοχλήσεις στη γάμπα».

Η ομάδα του Αντσελότι θα κάνει πρεμιέρα στη φετινή διοργάνωση των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά στις 14/06 απέναντι στο Μαρόκο και η λογική λέει πως ο «Νέι» δεν θα προλάβει.

Θα πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του για να είναι καλά σε λιγότερο από δυο εβδομάδες και να έχει προπονηθεί στο φουλ…

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Νεϊμάρ Παγκόσμιο Κύπελλο
