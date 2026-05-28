Ο Νίκολας Κέιτζ έχει πλέον και επίσημα νέο νομικό όνομα, το Nicolas Cage και μάλιστα χωρίς το h (Nicholas), παρά το ότι η απουσία του συγκεκριμένου γράμματος... τον εκνευρίζει

Ο ηθοποιός, που γεννήθηκε ως Nicolas Kim Coppola, αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι πέρυσι άλλαξε νόμιμα το επίθετό του σε Cage. Όπως είπε, προτίμησε να γίνει ο «πατριάρχης της δικής του μικρής οικογένειας» αντί να παραμένει «ο κλόουν ξάδελφος» μιας διάσημης κινηματογραφικής δυναστείας.

«Είμαι ο Nick Cage. Άλλαξα νόμιμα το όνομά μου πέρυσι», δήλωσε χαρακτηριστικά

«Είμαι ο Nick Cage στη ζωή και ο Nick Cage μπροστά στην κάμερα. Είναι καλύτερο να είμαι ο πατριάρχης της δικής μου μικρής οικογένειας παρά ο κλόουν ξάδελφος στο περιθώριο της οικογένειας κάποιου άλλου. Έτσι αποφάσισα να το αγκαλιάσω και να είμαι Cage».

Ο Κέιτζ αποκάλυψε επίσης ότι εμπνεύστηκε το επίθετό του από τον χαρακτήρα των Marvel Comics, Luke Cage, ενώ στην οικογένειά του συζητούσαν συχνά και για τον avant-garde συνθέτη John Cage. Παράλληλα, ήθελε ένα όνομα «σύντομο και κοφτό», παρόμοιο με εκείνο του James Dean.

«Σκέφτηκα ότι θα κρατήσω το “Nicolas”, επειδή έτσι με ονόμασε ο πατέρας μου, με τη γαλλική ορθογραφία, κάτι που πάντα με εκνεύριζε, γιατί όλοι προσθέτουν ένα “h”», είπε ο ηθοποιός. «Δεν ξέρω γιατί διάλεξε τη γαλλική γραφή, αλλά αυτό έκανε.»

Ο ηθοποιός τόνισε επίσης ότι δεν τον ενοχλεί αν τον αποκαλούν Nick ή Νicolas. «Είμαι και τα δύο! Νομίζω ότι ο κόσμος με γνωρίζει και με τα δύο ονόματα», δήλωσε.

Ο Κέιτζ είναι γιος του August Coppola, μεγαλύτερου αδελφού του σκηνοθέτη Francis Ford Coppola και της ηθοποιού Talia Shire. Στα διάσημα μέλη της οικογένειας Κόπολα περιλαμβάνονται επίσης η σκηνοθέτιδα Sofia Coppola και ο ηθοποιός Jason Schwartzman.

Ο ηθοποιός χρησιμοποιούσε επαγγελματικά το όνομα Nicolas Cage σχεδόν σε όλη την καριέρα του, με εξαίρεση έναν τηλεοπτικό πιλότο το 1981 και την ταινία Fast Times at Ridgemont High το 1982. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, όπως είπε, πολλοί τον πλησίαζαν λέγοντάς του ατάκες όπως «I love the smell of Nicolas in the morning», παραφράζοντας τη διάσημη ατάκα από την ταινία Apocalypse Now του θείου του, κάτι που τον έκανε να νιώθει ότι δεν μπορούσε να χτίσει τη δική του ταυτότητα.

Σε συνέντευξή του στο Wired το 2022 είχε δηλώσει: «Αποφάσισα ότι δεν το χρειάζομαι αυτό και το άλλαξα σε Cage. Είναι ένας συνδυασμός του Luke Cage από τη Marvel και του John Cage, του avant-garde συνθέτη. Αυτό λέει πολλά για όσα κάνω από τότε.»

Ο Κέιτζ πρωταγωνιστεί στο επερχόμενο Spider-Noir, όπου υποδύεται τον Ben Reilly/The Spider, έναν χαρακτήρα που είχε ήδη δανείσει τη φωνή του στο Spider-Man: Into the Spider-Verse. Η σειρά βασίζεται στα κόμικς Marvel Spider-Man Noir και συμμετέχουν επίσης οι Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston και Brendan Gleeson.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.