Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε το Ιράν να κινηθεί προς την ειρήνη και την αρμονία στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι θα ενθαρρύνει και το Ισραήλ να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Η δήλωσή του ήρθε λίγο μετά την ιρανική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την αντίδραση του Ιράν «πολύ αδύναμη», σημειώνοντας ότι ήταν αναμενόμενη και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες την αντιμετώπισαν αποτελεσματικά. Όπως ανέφερε, εκτοξεύθηκαν 14 πύραυλοι, εκ των οποίων οι 13 καταρρίφθηκαν, ενώ ένας «έμεινε ανεμπόδιστος» επειδή δεν κατευθυνόταν προς απειλητικό στόχο.

Υποστήριξε επίσης ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί Αμερικανών και ότι οι ζημιές ήταν ελάχιστες. «Το σημαντικότερο», πρόσθεσε, «είναι ότι το Ιράν φαίνεται να τα έβγαλε από το σύστημά του και, ελπίζουμε, δεν θα υπάρξει περαιτέρω μίσος».

Τέλος, ευχαρίστησε την Τεχεράνη για την έγκαιρη ειδοποίηση, λέγοντας πως αυτή επέτρεψε την αποφυγή απωλειών.

Η δήλωση του Τραμπ έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, στον απόηχο ανταλλαγών πυραυλικών και αεροπορικών πληγμάτων ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου:

«Το Ιράν απάντησε επίσημα στην ολοκληρωτική καταστροφή των πυρηνικών του εγκαταστάσεων με μια πολύ αδύναμη αντίδραση, την οποία αναμέναμε και αντιμετωπίσαμε με απόλυτη επιτυχία. Εκτοξεύθηκαν συνολικά 14 πύραυλοι — οι 13 καταρρίφθηκαν, και ο 1 «έμεινε ανεμπόδιστος», επειδή κατευθυνόταν προς μη απειλητική περιοχή.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι κανένας Αμερικανός δεν τραυματίστηκε και ότι δεν προκλήθηκαν σχεδόν καθόλου ζημιές. Το πιο σημαντικό είναι ότι φαίνεται να το «έβγαλαν από μέσα τους» και, ελπίζουμε, δεν θα υπάρξει περαιτέρω ΜΙΣΟΣ.

Θέλω να ευχαριστήσω το Ιράν για την έγκαιρη ειδοποίηση που μας έδωσε, κάτι που επέτρεψε να μη χαθούν ζωές και να μην τραυματιστεί κανείς. Ίσως, τώρα το Ιράν μπορέσει να προχωρήσει σε Ειρήνη και Αρμονία στην περιοχή — και θα ενθαρρύνω με ενθουσιασμό και το Ισραήλ να πράξει το ίδιο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα!»

«Συγχαρητήρια κόσμε, ήρθε η ώρα για ειρήνη!»

Πηγή: skai.gr

