Ιρανικά και ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η εκεχειρία έχει ξεκινήσει

Ιρανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν το πρωί ότι η εκεχειρία μεταξύ των δύο εθνών έχει ξεκινήσει. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση σχετικά με τις ακριβείς λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα της εκεχειρίας.

Στην αρχική του ανακοίνωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία θα ξεκινήσει περίπου έξι ώρες από το πρώτο του μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανακοίνωνε τη σημαντική εξέλιξη, το οποίο τοποθετούσε το χρονοδιάγραμμα κοντά στις 12 π.μ. ώρα ανατολικής Αμερικής (7 το πρωί ώρα Ελλάδας).

Λίγο μετά τις 12 π.μ. ώρα ανατολικής Αμερικής τα ισραηλινά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να αναφέρουν ότι η εκεχειρία είχε ξεκινήσει.

Το Press TV του Ιράν, το οποίο διευθύνεται από την κρατική τηλεοπτική επιχείρηση του Ιράν, ανέφερε: «Η εκεχειρία ξεκινά μετά από τέσσερα κύματα ιρανικών επιθέσεων σε εδάφη που κατέχονται από το Ισραήλ».

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε στο κανάλι του στο Telegram ότι η εκεχειρία είχε εισέλθει στο «στάδιο επιβολής» της.

Τα ισραηλινά ειδησεογραφικά πρακτορεία Channel 12 και Ynet δημοσίευσαν επίσης τίτλους λέγοντας ότι η εκεχειρία είχε τεθεί σε ισχύ.

Νωρίτερα την Τρίτη, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν δήλωσαν ότι «επιβλήθηκε εκεχειρία στον εχθρό», αλλά δεν έδωσαν ακριβή ώρα.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν έχει ακόμη κάνει κανένα επίσημο σχόλιο.

Tουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ισραήλ από ιρανική επίθεση στη Μπερ Σεβά μετά την εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

