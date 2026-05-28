ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι 17 συλληφθέντες

Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες, για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της: Διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, άμεσης συνέργειας στην απάτη, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι 17 θα απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη στις 09.00 π.μ.

Πηγή: skai.gr

