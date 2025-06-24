Τραμπ: Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αυτό που αποκάλεσε «Πλήρη και Ολική» εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (σ.σ. στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας). η οποία ελπίζει ότι θα γίνει μόνιμη. Η εκεχειρία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ σε περίπου έξι ώρες, δήλωσε ο πρόεδρος.

Η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σταδιακά σε ισχύ εντός των επόμενων 24 ωρών, σύμφωνα με την ανάρτηση, με το Ιράν να σταματά πρώτο όλες τις επιχειρήσεις του και το Ισραήλ να κάνει το ίδιο 12 ώρες αργότερα. «Την 24η ώρα, ο κόσμος θα χαιρετίσει το επίσημο τέλος του πολέμου 12 ημερών», εξήγησε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας.

«ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Έχει συμφωνηθεί πλήρως μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ότι θα υπάρξει πλήρης και Ολική ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ (σε περίπου 6 ώρες από τώρα, όταν το Ισραήλ και το Ιράν θα έχουν ολοκληρώσει τις τελικές αποστολές τους που βρίσκονται σε εξέλιξη!), οπότε ο Πόλεμος θα θεωρείται ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΣ!»

Ο Τραμπ έκανε λόγο για το «ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 12ΗΜΕΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ», ενώ ανέφερε ότι η κάθε πλευρά θα παραμείνει «ΕΙΡΗΝΙΚΗ και ΣΕΒΑΣΤΙΚΗ».

«Με την προϋπόθεση ότι όλα θα λειτουργήσουν όπως πρέπει, κάτι που θα συμβεί, θα ήθελα να συγχαρώ και τις δύο χώρες, το Ισραήλ και το Ιράν, που είχαν την αντοχή, το θάρρος και την νοημοσύνη για να τερματίσουν αυτό που θα έπρεπε να ονομαστεί «Ο 12ΗΜΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ». Αυτός είναι ένας πόλεμος που θα μπορούσε να συνεχιστεί για χρόνια και να καταστρέψει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, αλλά δεν συνέβη, και δεν θα συμβεί ποτέ! Ο Θεός να ευλογεί το Ισραήλ, ο Θεός να ευλογεί το Ιράν, ο Θεός να ευλογεί τη Μέση Ανατολή, ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!», κατέληξε ο Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε το NBC News πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανήγγειλε θα διαρκέσει «για πάντα».

«Νομίζω πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είναι επ’ αόριστον. Θα διαρκέσει για πάντα», δήλωσε.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε καλέσει το Ιράν να κινηθεί προς την ειρήνη και την αρμονία στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι θα ενθαρρύνει και το Ισραήλ να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.

Σε μια συνέντευξη στο Fox News που ξεκίνησε λίγο μετά την ανακοίνωση του προέδρου, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επαίνεσε τον Τραμπ που οδήγησε τη συμφωνία «στη γραμμή τερματισμού».

«Δουλεύαμε πάνω σε αυτό ακριβώς τη στιγμή που έφυγα από τον Λευκό Οίκο για να έρθω εδώ. Αυτά είναι καλά νέα, ότι ο πρόεδρος κατάφερε να το ολοκληρώσει», είπε ο Βανς.

Ο Βανς είπε επίσης ότι διάβασε ένα προσχέδιο της ανάρτησης του Τραμπ «δύο λεπτά πριν βγούμε στον αέρα» και ότι ήταν «λίγο διαφορετικό από αυτό που μου είχε δείξει ο πρόεδρος πριν από μερικές ώρες. Αλλά και πάλι, ήξερα ότι δούλευε στα τηλέφωνα καθώς εγώ ερχόμουν εδώ».

«Το Ιράν είναι ανίκανο να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο με τον εξοπλισμό που διαθέτει, επειδή το καταστρέψαμε», πρόσθεσε ο Βανς.

Διαμεσολάβηση του Κατάρ

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο μια ανώνυμη αμερικανική πηγή, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, εξασφάλισε τη συμφωνία της Τεχεράνης με την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με Ιρανούς αξιωματούχους.

Η τηλεφωνική κλήση πραγματοποιήθηκε αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον εμίρη του Κατάρ ότι το Ισραήλ είχε συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός και ζήτησε τη βοήθεια της Ντόχα για να πειστεί η Τεχεράνη να συμφωνήσει επίσης στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

«Ο ΝτόναλντΤραμπ μεσολάβησε για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τη Δευτέρα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με την ομάδα του Τραμπ σε επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους», είπε.

Ο αξιωματούχος, παρέχοντας λεπτομέρειες για την κατάπαυση του πυρός υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι το Ισραήλ συμφώνησε στην κατάπαυση του πυρός εφόσον το Ιράν δεν εξαπολύσει νέες επιθέσεις. Το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα τηρήσει τη συμφωνία.

Σε άμεση και έμμεση επαφή με τους Ιρανούς ήταν ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

