Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν ή ανακατεύθυναν πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή, χθες το βράδυ, μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, σημειώνει το BBC.

Το αεροδρόμιο της Ντόχα του Κατάρ, ένας κρίσιμος κόμβος στην περιοχή, διέκοψε τη λειτουργία του τη Δευτέρα, αφού το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον μιας αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στη χώρα, σε αντίποινα, όπως είπε, για τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον των πυρηνικών του εγκαταστάσεων το Σαββατοκύριακο.

Οι πτήσεις διακόπηκαν προσωρινά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), τον πιο πολυσύχναστο αεροσταθμό στον κόσμο, καθώς οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι πρέπει να αναμένουν περαιτέρω καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Περισσότερες από δώδεκα αεροπορικές εταιρείες έχουν ακυρώσει πτήσεις προς τμήματα της περιοχής μετά την αύξηση της έντασης τις τελευταίες ημέρες.

Η Air India δήλωσε ότι σταματά όλες τις πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή και τις πτήσεις προς την ανατολική ακτή της Βόρειας Αμερικής και την Ευρώπη. Η Japan Airlines ανακοίνωσε την ακύρωση των πτήσεων από το Τόκιο προς τη Ντόχα.

Από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους

Τα τελευταία χρόνια η περιοχή του Κόλπου έχει γίνει ένας από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους στον κόσμο.

Από τα αεροδρόμια του Ντουμπάι και της Ντόχα διέρχονται καθημερινά σχεδόν 400.000 ταξιδιώτες. Άλλοι 80.000 επιβάτες ταξιδεύουν καθημερινά μέσω του άλλου αεροπορικού κόμβου των ΗΑΕ, του Αμπού Ντάμπι.

Για πολλούς, αυτά τα αεροδρόμια αποτελούν ενδιάμεσο σταθμό για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας ή Αυστραλίας.

Ο Rob Liddle, μέλος του προσωπικού του BBC που είχε εγκλωβιστεί στη Ντόχα με προορισμό τη Ντάκα στο Μπαγκλαντές, δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι εκατοντάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες προσπαθούσαν να βρουν φαγητό ή κρεβάτι στο σαλόνι του αεροδρομίου, ενώ περίμεναν να μάθουν πότε θα συνεχιστούν οι πτήσεις.

Ο σύμβουλος αεροπορίας Τιμ Άτκινσον δήλωσε ότι τέτοιες καταστάσεις τείνουν να ανατρέπουν τους κανόνες, προσθέτοντας ότι οι επιβάτες και το πλήρωμα θα εγκλωβιστούν τώρα προσωρινά στη Ντόχα.

«Το κλείσιμο του εναέριου χώρου του Κατάρ θα προκαλέσει τεράστια αναστάτωση, όχι μόνο στις πτήσεις», είπε.

«Υπάρχει μια θεμελιώδης διασυνδεδεμένη φύση των αεροπορικών ταξιδιών. Έτσι, όταν αρχίζει η διαταραχή, εξαπλώνεται σχεδόν σαν πυρκαγιά», επεσήμανε.

Αυτά τα κλεισίματα του εναέριου χώρου και οι ακυρώσεις είναι πιθανό να προκαλέσουν σημαντική αναστάτωση σε ολόκληρη την περιοχή και πέραν αυτής, σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα σε θέματα αερομεταφορών John Strickland.

«Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις λόγω της ακολουθίας μεγαλύτερων διαδρομών σημαίνει μεγαλύτερο κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες, επειδή καίνε περισσότερα καύσιμα», σημείωσε.

«Αυτό μπορεί να οδηγήσει μια αεροπορική εταιρεία να πει ότι ένα αεροσκάφος δεν είναι διαθέσιμο όταν θα έπρεπε, και ιδίως το πλήρωμα, επειδή το πλήρωμα περιορίζεται από τις νόμιμες απαιτήσεις ανάπαυσης», πρόσθεσε.

Ζήτημα ασφάλειας

Υπάρχει επίσης το ζήτημα της ασφάλειας, δήλωσε ο κ. Strickland. Πολλές κυβερνήσεις έχουν συστήσει να μην ταξιδεύουν σε μέρη της περιοχής, γεγονός που θα μπορούσε να αναγκάσει ορισμένους ταξιδιώτες να ακυρώσουν τις πτήσεις τους.

Οι αποφάσεις για το αν θα πετάξουν σε ορισμένους προορισμούς θα μπορούσαν να αλλάξουν «μέρα με τη μέρα», είπε.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων αεροπορικών κινδύνων Osprey Flight Solutions, έξι εμπορικά αεροσκάφη έχουν καταρριφθεί ακούσια, ενώ τρία παραλίγο να καταρριφθούν, από το 2001.

Αναμφισβήτητα το πιο γνωστό περιστατικό ήταν το 2014, όταν οι υποστηριζόμενες από τη Ρωσία δυνάμεις στην Ουκρανία κατέρριψαν την πτήση 17 της Malaysia Airlines, σκοτώνοντας και τους 298 επιβαίνοντες.

Ο ρωσικός και ο ουκρανικός εναέριος χώρος έχει ήδη κλείσει για τις περισσότερες αεροπορικές εταιρείες λόγω της σύγκρουσης εκεί, εκτρέποντας ακόμη περισσότερες πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή, όπου πλέον «στριμώχνονται» σε ακόμη μικρότερους χώρους, ανέφερε.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη οδηγήσει στο κλείσιμο τεράστιων εκτάσεων κρίσιμου εναέριου χώρου.

Από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του, οι εμπορικές πτήσεις αποφεύγουν να πετούν πάνω από το Ιράν, το Ιράκ, τον Λίβανο, τη Συρία και την Ιορδανία.

Περίπου 1.400 πτήσεις διέρχονται από αυτόν τον βασικό διάδρομο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης - αλλά τώρα πρέπει είτε να πετάξουν βόρεια πάνω από την Τουρκία είτε νότια πάνω από τη Σαουδική Αραβία.

Πηγή: skai.gr

