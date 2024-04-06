Αναφορές για επίθεση σε αμερικανική βάση στην πόλη Ντέιρ εζ-Ζορ της ανατολικής Συρίας επικαλείται σε είδησή του το ιρανικό πρακτορείο IRNA.



«Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πολλές εκρήξεις ακούστηκαν από το εσωτερικό της βάσης Κόνικο το Σάββατο και πυκνός καπνός ανέβηκε στον ουρανό» αναφέρει το κρατικό πρακτορείο.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Sama μετέδωσε επίσης ότι πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στη Δαμασκό την ίδια ημέρα. Απέδωσε τους ήχους στην επίθεση σε κατασκοπευτικά μπαλόνια στον ουρανό πάνω από τη βόρεια Δαμασκό από τη συριακή αεράμυνα.



Έως στιγμής οι ΗΠΑ ή διεθνή ΜΜΕ δεν επιβεβαιώνουν την είδηση που μετέδωσε η Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

