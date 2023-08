Μέσα στη διαβόητη φυλακή Φούλτον που μπήκε (για λίγο) ο Τραμπ

Μετά την πολύκροτη σύλληψη του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέμεινε στη φυλακή της κομητείας Φούλτον για περίπου 20 λεπτά, όπου υποβλήθηκε στη νομική διαδικασία σύλληψης, φωτογράφισης, λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και καταβολής χρηματικής εγγύησης για την απελευθέρωσή του υπό όρους.

Για όσο βρισκόταν στην φυλακή, ήταν ο κρατούμενος υπ’ αριθμόν P01135809.

Δείτε: Η ιστορική φωτογραφία της σύλληψης του Τραμπ

«Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έμεινε για λίγα λεπτά στην φυλακή του Φούλτον ενώ άλλοι πεθαίνουν περιμένοντας να βγουν» σχολιάζει το BBC.

Six people died in the Fulton County jail system in 2023. Those who live might be there a long time.



