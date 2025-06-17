«Δεν έχει ιδέα γιατί έφυγα από την G7», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, που στρέφεται αυτή τη φορά κατά του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι παραπληροφόρησε το κοινό σχετικά με τους λόγους της αποχώρησής του από τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στον Καναδά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέψευσε κατηγορηματικά ότι η επιστροφή του στην Ουάσινγκτον σχετίζεται με προσπάθειες για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, χαρακτηρίζοντας την πραγματική του αποστολή ως «πολύ μεγαλύτερη από αυτό». Με σκωπτικό τόνο, δεν παρέλειψε να επιτεθεί προσωπικά στον Μακρόν, λέγοντας πως είτε από πρόθεση είτε από άγνοια, «κάνει πάντα λάθος».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

«Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που αναζητούσε δημοσιότητα, είπε κατά λάθος ότι έφυγα από τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στον Καναδά για να επιστρέψω στην Ουάσινγκτον για να εργαστώ για μια «εκεχειρία» μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Λάθος! Δεν έχει ιδέα γιατί βρίσκομαι τώρα καθ' οδόν προς την Ουάσινγκτον, αλλά σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με μια εκεχειρία. Είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Είτε σκόπιμα είτε όχι, ο Εμανουέλ κάνει πάντα λάθος. Μείνετε συντονισμένοι!»

Υπενθυμίζεται ότι Ισραήλ και Ιράν συνέχισαν να ανταλλάσσουν ομοβροντίες πυραύλων και απειλές για πέμπτο συνεχόμενο βράδυ, με την Τεχεράνη να διαμηνύει πως θα έπληττε την ισραηλινή επικράτεια «χωρίς διακοπή ως τα ξημερώματα» έπειτα από νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών εναντίον διάφορων στόχων, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης εν μέσω εκπομπής.

Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος συζητά με το Ιράν το ενδεχόμενο να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, αναφέρουν τέσσερις πηγές στο Axios.

Εν μέσω αυτού του αναβρασμού στη Μέση Ανατολή ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από την G7στον Καναδά για την Ουάσιγκτον νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν για να χειριστεί «σημαντικά ζητήματα», έκανε γνωστό το βράδυ χθες Δευτέρα η εκπρόσωπος της προεδρίας των ΗΠΑ, Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Λόγω των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος Τραμπ θα αναχωρήσει απόψε μετά το δείπνο με τους αρχηγούς κρατών», έγραψε ο Λίβιτ σε μια ανάρτηση στο X.

Ο Τραμπ σχολιάζοντας την πρόωρη αναχώρησή του δημοσίευσε στο Truth Social: «Το ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΡΩΤΑ σημαίνει πολλά ΜΕΓΑΛΑ πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!!»

Η δήλωση του Μακρόν που άναψε το φιτίλι Τραμπ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η πρόωρη αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά είναι «θετική… δεδομένου του στόχου για επίτευξη εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή».

Ο Μακρόν δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε ενημερώσει τους ηγέτες της G7 ότι υπήρχαν συζητήσεις για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν εάν επιτευχθεί εκεχειρία.

Τραμπ: Σύγκληση του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο προσωπικό εθνικής ασφαλείας στην Ουάσινγκτον να συγκληθεί στην Αίθουσα Εκτάκτων Αναγκών, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου στο CNN.

Ο αξιωματούχος δεν είπε αν ο Τραμπ έδωσε εντολή στους αξιωματούχους να συγκληθούν αμέσως ή να είναι εκεί όταν επιστρέψει στην Ουάσινγκτον από τη Σύνοδο Κορυφής της G7, έχοντας διακόψει απότομα την επίσκεψή του στον Καναδά.

Χωρίς έκκληση για εκεχειρία η κοινή δήλωση της G7: Το Ισραήλ έχει δικαίωμα να «αμύνεται», «πηγή αστάθειας» το Ιράν

Οι ηγέτες της G7 έδωσαν στη δημοσιότητα κοινή ανακοίνωση, τασσόμενοι υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να «αμύνεται» και εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις επτά πιο βιομηχανοποιημένες χώρες του κόσμου μετά τη σύνοδο των ηγετών τους στον δυτικό Καναδά, το Ιράν χαρακτηρίζεται «η κύρια πηγή αστάθειας και τρομοκρατίας» στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι ηγέτες των επτά κρατών (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Καναδάς) τονίζουν ακόμη πως το Ιράν «δεν μπορεί ποτέ να έχει πυρηνικό όπλο» και υποστηρίζουν την ασφάλεια του Ισραήλ.

Καλούν για «ευρύτερη αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης μιας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα».

