Ένοχος αναμένεται να δηλώσει ένας γιατρός από την Καλιφόρνια, ο οποίος κατηγορείται ότι έδωσε στον πρωταγωνιστή της σειράς Friends, Μάθιου Πέρι, πρόσβαση σε κεταμίνη λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του από υπερβολική δόση, σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.

Ο Δρ Σαλβαδόρ Πλασένσια θα δηλώσει ένοχος για τέσσερις κατηγορίες διανομής κεταμίνης, ανέφεραν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σε ανακοίνωσή τους χθες, Δευτέρα. Η ενοχή επιφέρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 40 ετών και ο γιατρός αναμένεται να υποβάλει την ομολογία του τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Μάθιου Πέρι – γνωστός κυρίως για τον ρόλο του ως Τσάντλερ Μπινγκ στη σειρά «Φιλαράκια» – βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2023. Ήταν 54 ετών και παρόλο που είχε μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα του με την κατάθλιψη και τον εθισμό, οι θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο σοκαρίστηκαν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με μηνύματα που κοινοποιήθηκαν στους εισαγγελείς από τον Δρ. Μαρκ Τσάβες - έναν γιατρό που έχει ήδη δηλώσει ένοχος στην υπόθεση - ο Δρ. Πλασένσια αποκάλεσε τον Πέρι «ηλίθιο» και αναρωτήθηκε πόσα θα ήταν διατεθειμένος να πληρώσει για τα φάρμακα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν για τη συμφωνία ενοχής, ο Δρ Πλασένσια έκανε ένεση κεταμίνης στον Πέρι στο σπίτι του και στο πάρκινγκ του Ενυδρείου Λονγκ Μπιτς. Ο Δρ Πλασένσια δίδαξε στον βοηθό του Πέρι - ο οποίος είναι επίσης κατηγορούμενος - πώς να χορηγεί το φάρμακο και πουλούσε επιπλέον φιαλίδια για να τα φυλάει στο σπίτι, σύμφωνα με τη συμφωνία ενοχής.

Ο γιατρός είναι ένα από τα πέντε άτομα που κατηγορούνται για αυτό που οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ήταν ένα υπόγειο δίκτυο εμπόρων και επαγγελματιών υγείας που προμήθευαν τον Πέρι με κεταμίνη. Ο ηθοποιός έπαιρνε νόμιμες, συνταγογραφούμενες ποσότητες του φαρμάκου για τη θεραπεία της κατάθλιψής του, αλλά ήθελε περισσότερα από αυτά που του είχαν συνταγογραφηθεί.

Συνολικά, σύμφωνα με τη συμφωνία, μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου 2023 και 12 Οκτωβρίου 2023, ο Δρ Πλασένσια πούλησε στον Πέρι και τον βοηθό του είκοσι φιαλίδια κεταμίνης των 5 ml (100 mg/ml), λιγότερο από μια πλήρη συσκευασία παστίλιων κεταμίνης, και σύριγγες.

