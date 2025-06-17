Πρέπει να δοθεί ένα «οριστικό τέλος» στο πρόβλημα με τα πυρηνικά του Ιράν δήλωσε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από το Air Force One αναχωρώντας εσπευσμένα από τον Καναδά και τη σύνοδο της G7 για την Ουάσιγκτον, την ώρα που Ισραήλ και Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν ομοβροντίες πυραύλων και απειλές για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα μεταξύ άλλων ότι «έχουμε πλέον πλήρη και ολοκληρωτικό εναέριο έλεγχο πάνω από το Ιράν» ενώ παράλληλα σημείωσε ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν ακριβώς πού κρύβεται ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και ότι αν και προς το παρόν «δεν θα τον σκοτώσουμε», απείλησε ότι η υπομονή της Ουάσινγκτον εξαντλείται. Παράλληλα, σε νέα ανάρτηση στο Truth Social έγραψε με κεφαλαία γράμματα: «ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΆΝΕΥ ΌΡΩΝ», με σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη.

Οι τελευταίες αυτές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου εντείνουν τις ανησυχίες για ενδεχόμενη εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν, με αποτέλεσμα όλος ο πλανήτης να έχει στραμμένο το βλέμμα στο τι θα κάνει η Ουάσιγκτον.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, Ιράν και Ισραήλ συνεχίζουν για πέμπτη μέρα να πραγματοποιούν επιθέσεις το ένα ενάντιο στο άλλο δίχως σημάδια αποκλιμάκωσης.

Live εικόνα από τα θερμά σημεία της σύγκρουσης σε Ιράν και Ισραήλ

