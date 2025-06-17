Ο Λευκός Οίκος συζητά με το Ιράν το ενδεχόμενο να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, αναφέρουν τέσσερις πηγές στο Axios.

Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθεί μια διπλωματική πρωτοβουλία που θα περιλαμβάνει μια πυρηνική συμφωνία αλλά και τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Η συνάντηση για την ώρα δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά αποτελεί μέρος μιας τελευταίας προσπάθειας του προέδρου Τραμπ να τελειώσει τη σύγκρουση και το Ιράν να υπογράψει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμά του.

«Εξετάζεται μια συνάντηση με τους Ιρανούς αυτή την εβδομάδα», επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Η συνάντηση είναι κρίσιμη και από αυτή θα εξαρτηθεί εάν οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στον πόλεμο για να εξαλείψουν στρατιωτικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματικός ανέφερε πως ο Τραμπ χρησιμοποιεί ως βασικό μοχλό πίεσης για να πείσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία τις βόμβες bunker busters, τις οποίες διαθέτουν οι ΗΠΑ αλλά όχι το Ισραήλ. Αυτά τα εκρηκτικά μπορούν να καταστρέψουν την υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού του Ιράν στο Φορντόου, σύμφωνα με την πηγή.

«Θέλουν να συνομιλήσουμε», συνέχισε ο αξιωματούχος. «Αλλά αυτό που δεν ξέρουμε είναι εάν έχουν συνειδητοποιήσει ότι για να έχουν χώρα, θα πρέπει να συνομιλήσουν (μαζί μας) (…)».

Σημειώνεται πως ο Τραμπ έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής να συμμετάσχει άμεσα στις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν πρέπει να εμποδιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πιέζει από την άλλη να συμμετάσχει στον πόλεμο και να βομβαρδίσει το Φορντόου, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος πιστεύει ακόμα πως μπορεί να συνάψει συμφωνία, δεδομένης της διαπραγματευτικής θέσης του Ιράν.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ συζήτησε την πρόταση συνάντησης με το Ιράν τη Δευτέρα.

«Μιλάμε στο τηλέφωνο, αλλά είναι καλύτερα να μιλήσουμε από κοντά» είπε ο ίδιος ο Τραμπ στη G7 και σημείωσε πως: «Πιστεύω ότι θα υπογραφεί μια συμφωνία. Νομίζω ότι το Ιράν είναι ανόητο να μην υπογράψει μία», είπε.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο Τραμπ συζήτησε με άλλους ηγέτες την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στους δημοσιογράφους.

«Οι Αμερικανοί έκαναν μια προσφορά να συναντηθούν με τους Ιρανούς. Θα δούμε τι θα συμβεί», σχολίασε ο Μακρόν.



