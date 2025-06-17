ΗΠΑ: Θα επεκτείνουν την απαγόρευση εισόδου στους υπηκόους ακόμη 36 χωρών

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επεκτείνει την απαγόρευση εισόδου στην αμερικανική επικράτεια η οποία έχει επιβληθεί στους υπηκόους ξένων κρατών –το μέτρο αφορά, εν μέρει ή πλήρως, κάπου 20– σε ακόμη 36 χώρες, στην πλειονότητά τους αφρικανικές, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως μπόρεσε να επαληθεύσει ότι είναι αυθεντικό.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε στην αρχή αυτού του μήνα την απαγόρευση εισόδου στην αμερικανική επικράτεια για τους υπηκόους δώδεκα κρατών, ιδίως της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Αφορά το Αφγανιστάν, τη Μιανμάρ, το Τσαντ, το Κονγκό-Μπραζαβίλ, την Ισημερινή Γουινέα, την Ερυθραία, την Αϊτή, το Ιράν, τη Λιβύη, τη Σομαλία, το Σουδάν και την Υεμένη.

Οι υπήκοοι άλλων επτά χωρών –του Μπουρούντι, της Κούβας, του Λάος, της Σιέρα Λεόνε, του Τόγκο, του Τουρκμενιστάν και της Βενεζουέλας– υπόκεινται ταυτόχρονα σε αυστηρούς περιορισμούς ως προς τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων.

Ο Ρεπουμπλικάνος δικαιολόγησε τα μέτρα αυτά, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ την 9η Ιουνίου, επικαλούμενος την ανάγκη να «προστατεύσει τις ΗΠΑ από ξένους τρομοκράτες και άλλες απειλές για την εθνική ασφάλεια».

Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο, υπογεγραμμένο από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, το οποίο έφερε στο φως το Σάββατο η εφημερίδα Washington Post, τα μέτρα αυτά μπορεί να επεκταθούν σε ακόμη 36 χώρες, στις οποίες θα δοθεί προθεσμία 60 ημερών για να συμμορφωθούν προς αμερικανικές απαιτήσεις.

Ανάμεσα στις χώρες-στόχους είναι κυρίως αφρικανικά κράτη. Ξεχωρίζουν ιδίως η Αίγυπτος, η Συρία και η Καμπότζη.

Ερωτηθείς σχετικά χθες, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε «να σχολιάσει διαβουλεύσεις» ή «εσωτερικές επικοινωνίες», πρόσθεσε πάντως πως «επανεξετάζουμε σε μόνιμη βάση τις πολιτικές μας για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των Αμερικανών και ότι οι ξένοι υπήκοοι τηρούν τους νόμους μας».

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος ασκεί εξαιρετικά σκληρή και περιοριστική αντιμεταναστευτική πολιτική.

Η κυβέρνησή του επιχειρηματολογεί μεταξύ άλλων πως οι χώρες που μπαίνουν στο στόχαστρο δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου των ταξιδιωτών.

Προβλέπονται πάντως εξαιρέσεις, για κατόχους συγκεκριμένων θεωρήσεων διαβατηρίων και πρόσωπα η μετάβαση των οποίων στις ΗΠΑ κρίνεται πως εξυπηρετεί «το εθνικό συμφέρον».

Σε περίπτωση που γίνουν πραγματικότητα όσα προβλέπει το έγγραφο αυτό, σχεδόν ο ένας άνθρωπος στους πέντε σε διεθνή κλίμακα θα ζει σε χώρα όπου επιβάλλονται αμερικανικές ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, μερικές ή απόλυτες. Στις χώρες που θα αφορούν τα μέτρα θα ζει το 18% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Κατά την πρώτη του θητεία, το 2017, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προχωρήσει στην υπογραφή παρόμοιου εκτελεστικού διατάγματος, το οποίο αφορούσε τότε κυρίως μουσουλμανικές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

