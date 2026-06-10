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Μήνυμα του Νετανιάχου προς τον λαό του Λιβάνου: «Πολεμάμε την Χεζμπολάχ, όχι εσάς» - Δείτε Βίντεο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ θέλησε να απευθυνθεί στον λαό του Λιβάνου, μέσω ενός τηλεοπτικού διαγγέλματος διάρκειας 99 δευτερολέπτων 

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Νετανιάχου

«Το Ισραήλ δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τον Λίβανο. Βρισκόμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, η οποία έχει πάρει τη χώρα σας όμηρο, ενεργεί σύμφωνα με τις επιταγές του Ιράν και χρησιμοποιεί το έδαφός σας για να εξαπολύει τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.
Μόλις η Χεζμπολάχ πάψει να αποτελεί παράγοντα απειλής, οι δυνατότητες συνεργασίας Ισραήλ-Λιβάνου θα είναι απεριόριστες.»

Τα λόγια αυτά ανήκουν στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος απευθύνθηκε μέσω τηλεοπτικού διαγγέλματος στον λαό του Λιβάνου. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Λίβανος Μπενιαμίν Νετανιάχου
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