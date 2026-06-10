«Το Ισραήλ δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τον Λίβανο. Βρισκόμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, η οποία έχει πάρει τη χώρα σας όμηρο, ενεργεί σύμφωνα με τις επιταγές του Ιράν και χρησιμοποιεί το έδαφός σας για να εξαπολύει τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Μόλις η Χεζμπολάχ πάψει να αποτελεί παράγοντα απειλής, οι δυνατότητες συνεργασίας Ισραήλ-Λιβάνου θα είναι απεριόριστες.»

Τα λόγια αυτά ανήκουν στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος απευθύνθηκε μέσω τηλεοπτικού διαγγέλματος στον λαό του Λιβάνου.

Prime Minister Benjamin Netanyahu's message to the Lebanese people:



Israel is not at war with Lebanon. We're at war with Hezbollah, that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel.



Once Hezbollah… pic.twitter.com/FH8ywOaZpG — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 10, 2026

Πηγή: skai.gr

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