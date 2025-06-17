Οι ηγέτες της G7 έδωσαν στη δημοσιότητα κοινή ανακοίνωση, τασσόμενοι υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να «αμύνεται» και εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις επτά πιο βιομηχανοποιημένες χώρες του κόσμου μετά τη σύνοδο των ηγετών τους στον δυτικό Καναδά, το Ιράν χαρακτηρίζεται «η κύρια πηγή αστάθειας και τρομοκρατίας» στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι ηγέτες των επτά κρατών (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Καναδάς) τονίζουν ακόμη πως το Ιράν «δεν μπορεί ποτέ να έχει πυρηνικό όπλο» και υποστηρίζουν την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Ζητούμε επιμόνως η επίλυση της κρίσης στο Ιράν να καταλήξει σε μια ευρύτερη αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένης μιας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα», γράφουν ακόμα οι ηγέτες της G7.

Στη δήλωση αναφέρεται ακόμα πως η G7 θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στις διεθνείς αγορές ενέργειας και πως είναι έτοιμη να λάβει συντονισμένα μέτρα «με ομονοούντες εταίρους για να διαφυλάξει τη σταθερότητα της αγοράς».

Μέσα σε μερικές ημέρες, η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα στην περιοχή και η σύγκρουση ανέτρεψε την ατζέντα αυτής της συνόδου κορυφής, που διεξάγεται μέχρι και σήμερα στα Βραχώδη Όρη του Καναδά.

Για πέμπτη διαδοχική νύκτα, το Ισραήλ και το Ιράν αντάλλαξαν ομοβροντίες πυραύλων και πολεμοχαρείς απειλές, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει πλήγματα «αδιάκοπα μέχρι την αυγή», έπειτα από ένα νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, απρόβλεπτος ως συνήθως, έδωσε αντιφατικά μηνύματα.

Μέσα στην ημέρα διαβεβαίωσε πως θα βρεθεί μια «συμφωνία» ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ.

Στη συνέχεια έγραψε στο δίκτυό του, το Truth Social, αυτό το πολύ ανησυχητικό μήνυμα: «Όλος ο κόσμος πρέπει να εκκενώσει αμέσως την Τεχεράνη».

Και τέλος ο παρορμητικός ρεπουμπλικανός ηγέτης αναχώρησε με ελικόπτερο από τη σύνοδο κορυφής χθες, Δευτέρα, το βράδυ, μια ημέρα νωρίτερα απ' ό,τι αρχικά προβλεπόταν, εξαιτίας «αυτού που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με την εκπρόσωπό του Κάρολαϊν Λέβιτ.

Την ώρα που αυξάνονται οι εικασίες για ενεργό αμερικανική συμμετοχή στη χωρίς προηγούμενο αεροπορική επίθεση του Ισραήλ, ο Λευκός Οίκος επανέλαβε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν «σε αμυντική διάταξη» στη Μέση Ανατολή.

Ο ιστότοπος Axios υποστηρίζει εξάλλου πως η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει εγκαταλείψει τη διπλωματική οδό και συζητάει με το Ιράν μια ενδεχόμενη συνάντηση ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

Στην οικογενειακή φωτογραφία, σε ένα γήπεδο γκολφ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε γρήγορα στην εσπευσμένη αναχώρησή του δηλώνοντας: «Θα ήθελα να μπορώ να μείνω με όλους, αλλά καταλαβαίνουν».

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε από την πλευρά του πως το να θέλει κάποιος να ανατρέψει δια της ισχύος το ιρανικό καθεστώς είναι ένα «στρατηγικό σφάλμα».

«Όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι, χτυπώντας με βόμβες από το εξωτερικό, σώζουν μια χώρα παρά τη θέλησή της και κόντρα στη θέλησή της, ανέκαθεν απαντούνταν», πρόσθεσε.

Αυτή η κοινή ανακοίνωση μπορεί να είναι η μόνη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της «Ομάδας των Επτά» (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία και Καναδάς), επειδή με την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ η σύνοδος κορυφής επισπεύδεται.

Αυτό σημαίνει κυρίως ότι η προγραμματισμένη διμερής συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα πραγματοποιηθεί. Και οι Ευρωπαίοι δεν είχαν καθόλου το χρόνο για να τον πείσουν να σκληρύνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο.

Ο πρόεδρος, ο οποίος με κάθε ευκαιρία εγκωμιάζει την προνομιούχο σχέση του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν έκρυψε σε κάθε περίπτωση χθες, Δευτέρα, τις επιφυλάξεις του για ενδεχόμενα νέα μέτρα εναντίον της Μόσχας.

«Οι κυρώσεις δεν είναι κάτι απλό», είπε υπογραμμίζοντας ότι κάθε νέο μέτρο θα έχει «κολοσσιαίο» κόστος και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χθες, ο οικοδεσπότης της συνόδου, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, κατάφερε τουλάχιστον να αποφύγει να έρθουν στο φως οι διαιρέσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά το εμπόριο.

Ο στόχος πολλών ηγετών που ήταν παρόντες στη σύνοδο ήταν να εξουδετερώσουν την εμπορική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε τελωνειακούς δασμούς τουλάχιστον 10% στα περισσότερα από τα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και απειλεί να αυξήσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο των δασμών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσαν τις μεγάλες γραμμές της εμπορικής συνεννόησης που πέτυχαν το Μάιο. Από την πλευρά τους οι Καναδοί είπαν ότι η Οτάβα και η Ουάσινγκτον υποσχέθηκαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία μέσα σε 30 ημέρες.

Επίσης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε μέσω του X, έπειτα από μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ομάδες της αμερικανικής κυβέρνησης και της ΕΕ «θα επιταχύνουν την εργασία για μια δίκαιη και καλή (εμπορική) συμφωνία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

