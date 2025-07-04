Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι δεν σημειώθηκε «καμιά πρόοδος» σε ό,τι αφορά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του χθες Πέμπτη με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Όχι, δεν έκανα καμιά πρόοδο» στη συνδιάλεξη αυτή, είπε ο κ. Τραμπ στον Τύπο, επαναλαμβάνοντας πως δεν είναι «ευτυχής» για το γεγονός πως ο πόλεμος, με διάρκεια σχεδόν δυόμισι ετών –που υποσχόταν προεκλογικά ότι θα τερμάτιζε σε «24 ώρες»–, συνεχίζεται.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες και η οποία διήρκησε για σχεδόν μία ώρα, ο Πούτιν διαμήνυσε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι «η Ρωσία δεν προτίθεται να κάνει βήμα πίσω όσον αφορά τους στρατηγικούς στόχους της στην Ουκρανία», ξεκαθαρίζοντας ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να εξαλείψει τα βασικά προβλήματα που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο χωρών.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να είπε στον Τραμπ ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αναζητά μια διπλωματική λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τις συνομιλίες.

Όπως τόνισε ο στενός συνεργάτης του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, μετά τη συνομιλία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε το ζήτημα της επιτακτικής ανάγκης για γρήγορο τερματισμό του πολέμου, ενώ δεν συζητήθηκε το θέμα της διακοπής ορισμένων παραδόσεων αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή, ωστόσο δεν συζήτησαν το ενδεχόμενο συνάντησής τους.

Τραμπ και Πούτιν συζήτησαν επίσης λεπτομερώς για το Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να επισημαίνει στον Τραμπ τη σημασία της διευθέτησης του ζητήματος αποκλειστικά με διπλωματικά μέσα.

Πηγή: skai.gr

