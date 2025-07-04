Πέντε νεκροί σε ρωσικό βομβαρδισμό εντός και πλησίον του Ποκρόφσκ στην Ουκρανία

Ρωσικός βομβαρδισμός προκάλεσε σήμερα τον θάνατο πέντε ανθρώπων εντός και πλησίον της πόλης Ποκρόφσκ της ανατολικής Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης -- πόλη που αποτελεί βασικό στόχο ρωσικών επιθέσεων εδώ και μήνες.

Ο Βαντίμ Φιλάσκιν, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, γράφει ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ποκρόφσκ, βασικό κόμβο εφοδιαστικής υποστήριξης, όπου οι τοπικές αρχές προτρέπουν τους κατοίκους να απομακρυνθούν γρήγορα από τις εστίες τους.

Άλλοι δύο πέθαναν στο Μπίλιτσκε, βορειοδυτικά του Ποκρόφσκ και ένας άλλος στην Ιλινίβκα, μεταξύ Ποκρόφσκ και Κραματόρσκ, άλλον συχνό στόχο της αργής ρωσικής προώθησης προς τα δυτικά μέσω της περιφέρειας του Ντονέτσκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.