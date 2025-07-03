Η απόφαση του Πενταγώνου να σταματήσει ορισμένες αποστολές όπλων στην Ουκρανία άφησε άναυδους ακόμη και αξιωματούχους που συνήθως ενημερώνονται για τέτοια σημαντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων μελών του Κογκρέσου, αξιωματούχων του Υπουργείου Εξωτερικών και βασικών Ευρωπαίων συμμάχων, όπως αποκάλυψαν στο Politico, έξι άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση.

Ωστόσο, η αιφνιδιαστική αυτή κίνηση της Δευτέρας έχει τροφοδοτήσει ανησυχία και απογοήτευση, ακόμα και μεταξύ κορυφαίων Ρεπουμπλικάνων. Ακόμη και σύμμαχοι του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απογοητεύτηκαν από την κίνηση και κατηγόρησαν αξιωματούχους όπως τον υφυπουργό Άμυνας για θέματα πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι ότι προχώρησαν στην απόφαση αυτή χωρίς να ενημερώσουν την υπόλοιπη κυβέρνηση ή άλλους. Σημείωσαν ότι η απόφαση να σταματήσουν οι αποστολές όπλων στην Ουκρανία φάνηκε να λαμβάνεται με ελάχιστο συντονισμό εντός της κυβέρνησης, μετά τις μαζικές περικοπές στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που συρρίκνωσαν το κάποτε ισχυρό πολιτικό όργανο.

«Νομίζω ότι όλα αυτά τα έχει κάνει ο διευθυντής πολιτικής του Υπουργείου Άμυνας, αυτός ο τύπος ο Κόλμπι. Ουσιαστικά δεν έχουμε σύμβουλο εθνικής ασφάλειας», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Τέξας Μάικλ ΜακΚόλ. «Δεν είμαι καν σίγουρος ότι ζητήθηκε η γνώμη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για αυτό το θέμα... Υπάρχει εσωτερική διχόνοια στον Λευκό Οίκο».

Η κίνηση αυτή προκάλεσε σύγχυση και πλήγμα στην Ουκρανία και έθεσε ερωτήματα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού σχετικά με το εάν η Αμερική αποσύρεται οριστικά από τη στρατιωτική υποστήριξη του Κιέβου — ακριβώς τη στιγμή που ο Τραμπ φάνηκε να δέχεται με ενθουσιασμό την ιδέα της αποστολής περισσότερης βοήθειας για την προστασία της Ουκρανίας από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από την Πενσιλβανία Μπράιαν Φιτζπάτρικ, ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, έγραψε στον Τραμπ την Τρίτη ζητώντας επείγουσα ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο και το Υπουργείο Άμυνας σχετικά με την παύση της στρατιωτικής βοήθειας, η οποία εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε ότι η απόφαση του Πενταγώνου ήταν ασυντόνιστη και εξέπληξε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Δύο άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ηγεσία του Πενταγώνου δεν ζήτησε καμία συμβολή από το Υπουργείο Εξωτερικών, την αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο ή την ομάδα του απεσταλμένου για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, προτού αποσύρει μια αποστολή κρίσιμων όπλων που βρίσκονταν ήδη στο έδαφος της Πολωνίας. Ορισμένοι στο Κοινό Επιτελείο ήταν επίσης αντίθετοι με την αναστολή, δήλωσαν τόσο αξιωματούχοι όσο και ένα άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Ωστόσο, τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψαν την ιδέα ότι η παύση των πυρομαχικών αιφνιδίασε τους αξιωματούχους της κυβέρνησης. «Αυτό είναι ψευδές», δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί. «Ο πρόεδρος και οι κορυφαίοι αξιωματούχοι αναμένουν από το Υπουργείο Άμυνας να επανεξετάζει τακτικά τις κατανομές βοήθειας για να διασφαλίζει ότι είναι σύμφωνες με την ατζέντα του "Πρώτα η Αμερική"». Αλλά ο αξιωματούχος δεν ανέφερε πότε ο πρόεδρος και οι κορυφαίοι βοηθοί του ενημερώθηκαν ακριβώς για την απόφαση να σταματήσει η αποστολή όπλων, λέγοντας μόνο ότι γνώριζαν από «πριν από την είδηση».

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Ευρωπαίοι διπλωμάτες και η ομάδα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσπαθούσαν να μάθουν γιατί οι ΗΠΑ πάγωσαν απότομα τη βοήθεια μόλις ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την είδηση. Ούτε ο Ζελένσκι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν λάβει κάποια προειδοποίηση, σύμφωνα με έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο και έναν Ουκρανό σύμβουλο.

ΗΠΑ και Ουκρανία εργάζονται τώρα ώστε Τραμπ και Ζελένσκι να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, δήλωσαν δύο άτομα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό.

«Οι ΗΠΑ ενημερώνουν σήμερα την Ουκρανία [για την απόφαση] στο Κίεβο και πολύ σύντομα θα οργανωθεί τηλεφωνική κλήση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης που γνωρίζει τον σχεδιασμό. «Οι ΗΠΑ λένε ότι δεν πρόκειται για παύση, ούτε για αναστολή. Οι ΗΠΑ βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία προσδιορισμού του καλύτερου τρόπου υποστήριξης της ουκρανικής άμυνας. Αυτό εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα».

Ο Ζελένσκι, σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη, δήλωσε ότι Ουκρανοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους τους για να προσπαθήσουν να διευκρινίσουν την κατάσταση. «Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, πρέπει να διασφαλίσουμε την προστασία του λαού μας», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης.

Η απόφαση αυτή που πάρθηκε αλλά και η άγνοια ορισμένων αξιωματούχων δείχνει τον υπερβολικά μεγάλο ρόλο που παίζει ο Κόλμπι στην υπηρεσία, σχολιάζει το Politico. Ως ένας από τους λίγους αξιωματούχους με προηγούμενη κυβερνητική εμπειρία, ο Κόλμπι «καταλαβαίνει πώς κινείται το χαρτί στο κτίριο με τρόπο που οι περισσότεροι άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί τώρα απλά δεν το κάνουν», δήλωσε ένας πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Ο Κόλμπι ήταν ένας από τους κύριους συντάκτες της Εθνικής Στρατηγικής Άμυνας του 2018 κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ. Επίσης, ηγείται της αναθεώρησης της συμφωνίας AUKUS για τα υποβρύχια με την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μια απόφαση που επίσης εκτιμάται ότι εξέπληξε βασικούς αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Εν τω μεταξύ, νομοθέτες και από τα δύο κόμματα δήλωσαν ότι εξεπλάγησαν από την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ, με ορισμένους να αναρωτιούνται γιατί δεν ζητήθηκε η γνώμη του Κογκρέσου εκ των προτέρων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικάνος από την Οκλαχόμα Τομ Κόουλ, δήλωσε ότι έμαθε για την απόφαση από ειδησεογραφικά πρακτορεία — αλλά δεν είχε παράπονα.

«Δεν έχω κανένα λόγο σε αυτό το σημείο να αμφιβάλλω για την εξήγηση που δόθηκε - ότι έχουμε φτάσει σε κρίσιμες ελλείψεις», δήλωσε ο Κόουλ σε μια συνέντευξη. «Ξέρω πόσο περισσότερο υλικό έχουμε χρησιμοποιήσει, περισσότερο από όσο πίστευε κανείς πριν από έξι μήνες, λόγω των όσων συνέβησαν στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν λοιπόν όρια. Έχουμε πραγματικά προβλήματα με τη βιομηχανική μας βάση. Αναμένω ότι η πρώτη υποχρέωση του προέδρου είναι να φροντίσει για την άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών». Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από την Αλαμπάμα Μάικ Ρότζερς, πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, αρχικά δήλωσε ότι δεν γνώριζε να υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Αλλά αφού το προσωπικό του έλαβε μια ενημέρωση από το Πεντάγωνο, ο Ρότζερς την χαρακτήρισε «απλώς μια τακτική παύση για να εξετάσουμε ποια είναι τα αποθέματά μας», μετά και από τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο κορυφαίος Δημοκρατικός της επιτροπής, ο Δημοκρατικός βουλευτής από την Ουάσιγκτον Άνταμ Σμιθ, δήλωσε ότι «έμεινε έκπληκτος — επειδή αυτή η κυβέρνηση δεν επικοινωνεί καθόλου μαζί μας».

