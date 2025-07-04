Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη τον Τύπο ότι ο «μεγάλος» και «όμορφος» νόμος για δημοσιονομικά και φορολογικά ζητήματα που πέρασε από το Κογκρέσο θα δώσει ώθηση στην οικονομία της χώρας σαν «πύραυλος».

Ο νόμος αυτός θα κάνει τις ΗΠΑ «διαστημόπλοιο», είπε ο μεγιστάνας στη στρατιωτική βάση Άντριους, προτού αναχωρήσει για να εμφανιστεί σε εκδήλωση στην Άιοβα (κεντρικά) για την 250ή επέτειο των ΗΠΑ. Χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «το μεγαλύτερο του είδους που συντάχθηκε ποτέ».

Θα το υπογράψει σήμερα, ημέρα της αμερικανικής εθνικής εορτής, στις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα), σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

Εξάλλου, λίγη ώρα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο, ο Αμερικανός πρόεδρος διοργανώνει «πάρτι» και καλεί όλους τους Βουλευτές και τους Γερουσιαστές στο Λευκό Οίκο, να γιορτάζουν μαζί του:

«Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις ψήφισαν το ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. Θα κάνουμε μια Γιορτή Υπογραφής στον Λευκό Οίκο αύριο, στις 4 μ.μ. Όλοι οι Βουλευτές και οι Γερουσιαστές είναι προσκεκλημένοι. Μαζί, θα γιορτάσουμε την Ανεξαρτησία του Έθνους μας και την αρχή της νέας Χρυσής Εποχής μας. Ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πιο περήφανος από ποτέ», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

Με οριακή πλειοψηφία εγκρίθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την Πέμπτη με οριακή πλειοψηφία το φορολογικό νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώνοντας μήνες προσπαθειών των Ρεπουμπλικανών να ξεπεράσουν τα εσωκομματικά τους ρήγματα και να προωθήσουν την εσωτερική ατζέντα του Αμερικανού προέδρου.

Με όλους τους Δημοκρατικούς να το καταψηφίζουν και μόλις δύο Ρεπουμπλικανούς να διαφοροποιούνται, το φορολογικό νομοσχέδιο πέρασε και πλέον απομένει να υπογραφεί από τον Τραμπ, εντός της προθεσμίας της 4ης Ιουλίου που είχε ορίσει ο ίδιος.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου με 218 ψήφους υπέρ και 214 κατά συνιστά σημαντική νίκη για τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, καθώς χρηματοδοτεί την καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης, καθιστά μόνιμες τις φορολογικές περικοπές του 2017 και θεσπίζει νέες φοροαπαλλαγές που είχε υποσχεθεί κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024.

Παράλληλα, προβλέπει περικοπές σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας για την υγεία και τη διατροφή και καταργεί δεκάδες κίνητρα για την πράσινη ενέργεια. Σύμφωνα με το ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), το πακέτο θα προσθέσει 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια στο δημόσιο χρέος, που σήμερα ανέρχεται στα 36,2 τρισεκατομμύρια.

Παρά τις ανησυχίες για το κόστος του νομοσχεδίου των 869 σελίδων και τις επιπτώσεις του στην υγειονομική περίθαλψη, η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών τάχθηκε υπέρ, με μόλις δύο από τους 220 να το καταψηφίζουν. Το νομοσχέδιο είχε ήδη εγκριθεί από την ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικανούς Γερουσία, με οριακή διαφορά.

Οι Ρεπουμπλικανοί υποστήριξαν ότι το νομοσχέδιο θα μειώσει τους φόρους για όλους τους Αμερικανούς και θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη.

«Δώρο στους πλουσιότερους»

Αντιθέτως, όλοι οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο το καταψήφισαν, καταγγέλλοντας το ως «δώρο στους πλουσιότερους» που θα αφήσει εκατομμύρια χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

«Το επίκεντρο αυτού του νομοσχεδίου, η αιτιολόγηση όλων των περικοπών που θα πλήξουν τους απλούς Αμερικανούς, είναι η παροχή μαζικών φοροαπαλλαγών στους δισεκατομμυριούχους», δήλωσε ο Δημοκρατικός ηγέτης Χακίμ Τζέφρις, σε μια ιστορική ομιλία διάρκειας 8 ωρών και 46 λεπτών, τη μεγαλύτερη στην ιστορία της Βουλής.

Διαβάστε περισσότερα για το φορολογικό νομοσχέδιο του Τραμπ ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.