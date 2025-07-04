Μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατερρίφθη το βράδυ της Πέμπτης κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ όπου σταθμεύουν στρατεύματα του υπό τις ΗΠΑ συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσαν οι κουρδικές δυνάμεις ασφάλειας.

"Στις 21.58 (τοπική ώρα) μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτική γόμωση κατερρίφθη κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Αρμπίλ χωρίς να προκαλέσει θύματα ή ζημιές", δήλωσαν οι κουρδικές υπηρεσίες καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

The moment when a drone ‘shot down’ near #Erbil International Airport pic.twitter.com/4A6JwUSI42 — Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) July 3, 2025

🇮🇶 Several drones have reportedly attacked Erbil and Kirkuk, with one impacting Erbil International Airport. pic.twitter.com/H8r88lcQGs — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) July 3, 2025

Πηγή: skai.gr

