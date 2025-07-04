Λογαριασμός
Μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατερρίφθη στο Ιράκ, κοντά σε αεροδρόμιο όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες - Δείτε βίντεο

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτική γόμωση κατερρίφθη κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Αρμπίλ χωρίς να προκαλέσει θύματα ή ζημιές

Αρμπίλ

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατερρίφθη το βράδυ της Πέμπτης κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ όπου σταθμεύουν στρατεύματα του υπό τις ΗΠΑ συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσαν οι κουρδικές δυνάμεις ασφάλειας.

"Στις 21.58 (τοπική ώρα) μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτική γόμωση κατερρίφθη κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Αρμπίλ χωρίς να προκαλέσει θύματα ή ζημιές", δήλωσαν οι κουρδικές υπηρεσίες καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

