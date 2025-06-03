Τραμπ και Σι πιθανότατα θα μιλήσουν αυτή την εβδομάδα, λέει ο Λευκός Οίκος

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ πιθανότατα θα μιλήσουν αυτή την εβδομάδα, δήλωσε τη Δευτέρα η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ, λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι παραβίασε μια συμφωνία για την άρση των δασμών και των εμπορικών περιορισμών.

Η Λέβιτ προβλέπει μια επικείμενη τηλεφωνική επικοινωνία μέσα στην εβδομάδα, μεταξύ των δύο ηγετών για την εξομάλυνση των διαφορών σχετικά με τη συμφωνία για τους δασμούς και ευρύτερων εμπορικών ζητημάτων, όπως μεταδίδει το Reuters.

Δεν ήταν άμεσα σαφές το πότε θα μιλήσουν οι δύο ηγέτες.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε την Κυριακή στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS ότι ο Τραμπ και ο Σι θα μιλήσουν «πολύ σύντομα» για να διευθετήσουν εμπορικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας διαμάχης για τα κρίσιμα ορυκτά και τους περιορισμούς της Κίνας στις εξαγωγές ορισμένων ορυκτών.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ήταν βέβαιος ότι θα μιλούσε με τον Σι. Η Κίνα δήλωσε τον Απρίλιο ότι οι δύο ηγέτες δεν είχαν πρόσφατη συνομιλία.

Το Σάββατο, το γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να εξαιρεί ορισμένο εξοπλισμό κατασκευής ηλιακής ενέργειας και άλλα προϊόντα από τους ισχύοντες δασμούς σε κινεζικά προϊόντα έως τις 31 Αυγούστου, προσφέροντας τρίμηνη παράταση όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Πεκίνο.

Ο Μπέσεντ ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων με την Κίνα στη Γενεύη τον περασμένο μήνα, οι οποίες οδήγησαν σε προσωρινή εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, αλλά η πρόοδος έκτοτε είναι αργή, δήλωσε ο επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ στο Fox News την περασμένη εβδομάδα.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας για την άρση των τριψήφιων δασμών για 90 ημέρες προκάλεσε μια τεράστια αναζωογονητική άνοδο στις παγκόσμιες μετοχές. Ωστόσο, δεν έκανε τίποτα για να αντιμετωπίσει τους υποκείμενου δασμούς του Τραμπ σε κινεζικά προϊόντα, κυρίως τις μακροχρόνιες καταγγελίες των ΗΠΑ για το -κρατικά κυριαρχούμενο, βασισμένο στις εξαγωγές- οικονομικό μοντέλο της Κίνας, αφήνοντας αυτά τα ζητήματα για μελλοντικές συνομιλίες.

Ένα αμερικανικό εμπορικό δικαστήριο έκρινε την Τετάρτη ότι ο Τραμπ υπερέβη την εξουσία του, επιβάλλοντας το μεγαλύτερο μέρος των δασμών του στις εισαγωγές από την Κίνα και άλλες χώρες βάσει νόμου περί έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, ένα ομοσπονδιακό εφετείο επανέφερε τους δασμούς, λέγοντας ότι ανέστειλε την απόφαση του εμπορικού δικαστηρίου για να εξετάσει την έφεση της κυβέρνησης. Το εφετείο διέταξε τους ενάγοντες να απαντήσουν έως τις 5 Ιουνίου και την κυβέρνηση να απαντήσει έως τις 9 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

