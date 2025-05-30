Μπλόκο στο… μπλόκο στις ΗΠΑ: Εφετείο πάγωσε την αναστολή εφαρμογής των δασμών Τραμπ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Αγώνα δρόμου διεξάγει η αμερικανική κυβέρνηση προκειμένου να μην επιτρέψει να… περάσει το δικαστικό μπλόκο στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου.

Ήδη ομοσπονδιακό εφετείο έκανε δεκτό το αίτημα της για προσωρινή αναστολή της σχετικής απόφασης, ενώ νωρίτερα η αμερικανική κυβέρνηση προειδοποιούσε πως θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πλειοψηφία έξι συντηρητικών δικαστών έναντι τριών φιλελευθέρων.

Το νέο επεισόδιο χάους ξεκίνησε όταν το αρμόδιο Αμερικανικό Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου στη Νέα Υόρκη έκρινε παράνομους τους “ανταποδοτικούς” τελωνειακούς δασμούς που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιβάλει στο σύνολο των προϊόντων που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από χώρες του εξωτερικού. Η τριμελής επιτροπή του έκρινε πως ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του, καθώς το αμερικανικό Σύνταγμα δίνει στο Κογκρέσο την εξουσία να καθορίζει φόρους, συμπεριλαμβανομένων και των δασμών.

Άμεση υπήρξε η αντίδραση από την κυβέρνηση Τραμπ, που φτάνοντας στο σημείο να κάνει λόγο για «δικαστικό πραξικόπημα», άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Βλέποντας δε και τη στρατηγική αλλά και τη διαπραγματευτική ισχύ της Ουάσινγκτον στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες όπως για παράδειγμα με την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδυναμώνονται, δεν απέκλεισε το θέμα να φτάσει μέχρι και το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο ο Τραμπ θεωρεί πως ελέγχει μίας και την πλειοψηφία σε αυτό διατηρούν οι συντηρητικοί.

Όπως, πιο συγκεκριμένα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, οι δικαστές στο Μανχάταν «προέβησαν ξεδιάντροπα σε κατάχρηση της δικαστικής τους εξουσίας για να υφαρπάξουν εκείνη του προέδρου Τραμπ», συμπληρώνοντας επίσης πως στο τέλος «το Ανώτατο Δικαστήριο θα πρέπει να βάλει ένα τέλος σε αυτό».

Από την πλευρά τους οι αγορές βλέποντας πως ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών κατά πάντων έμοιαζε να παγώνει δεν έκρυψαν την ανακούφισή τους και το κλίμα ευφορίας απλώθηκε από την Ασία μέχρι τη Νέα Υόρκη με τις μετοχές να καταγράφουν ράλι ανόδου. Το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε έναντι του ευρώ, του γιεν και του ελβετικού φράγκου. Στην Ευρώπη ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,9%, ο γαλλικός Cac 40 ανέβηκε 1% ενώ τα ασιατικά χρηματιστήρια και η Wall Street κατέγραψαν ήπια κέρδη.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά ήρθε η εντολή του Εφετείου και η απόφαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου που εκδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης πρόκειται να ανασταλεί «προσωρινά μέχρι νεοτέρας» - γεγονός το οποίο σημαίνει πως η αμερικανική κυβέρνηση κέρδισε τον πρώτο γύρο.

Την είδηση πανηγύρισε, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ. Χαρακτηρίζοντάς τη μάλιστα ως «μεγάλη νίκη» για τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως «είμαστε πολύ χαρούμενοι με την απόφαση» και απόρησε πως χρειάστηκε μία ολόκληρη ημέρα για να εκδοθεί.

Ωστόσο, το χάος παραμένει με τον σύμβουλο του Τραμπ για θέματα εμπορίου, Πίτερ Ναβάρο, να σημειώνει πως η αναστολή μπορεί να ήταν αναμενόμενη αλλά η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει «όλες τις στρατηγικές επιλογές» για την επιβολή δασμών, κάτι για το οποίο είχε προειδοποιήσει και η Goldman Sachs, επιβεβαιώνοντας πως Είναι αποφασισμένη ώστε τίποτε και κανείς να μην χαλάσει τα σχέδια του Λευκού Οίκου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.